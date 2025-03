Este miércoles se publicaron en el Boletín Oficial las resoluciones 61/25 y 62/25 que pretenden “desregularizar” el sistema de 39 parques nacionales argentinos, usando como argumento central la búsqueda de una supuesta desmonopolización de la prestación de servicios privados, para que se reduzcan los precios de las excursiones. La estrategia comunicacional es la de siempre: tomar la parte por el todo, la excepción travestida de generalidad usando un caso puntual del trekking sobre el Glaciar Perito Moreno que cuesta 400 dólares, cuando la gran mayoría de los parques nacionales tienen entrada gratuita o a un costo bajo.

Por un lado, se asegura que eliminarán los “requisitos excesivos” para ser prestadores de turismo, nada menos que en las áreas más sensibles para el cuidado ecológico: los Parques Nacionales. Es decir, se apunta al llenado de formularios por internet –de manera similar a cómo se renovará la licencia de conducir-- para inscribir a una empresa que comience a prestar servicios. Y por el otro, se les elimina a las agencias de excursiones la exigencia de incluir un guía formado y aprobado por el parque, previo examen.

La mirada de los guías

Gisela Reynoso, miembro del Foro Nacional de Guías de Turismo, declaró a Página/12: “el rol del guía es fundamental; nuestra presencia solo aporta, no quita nada; sin ir más lejos, la semana pasada, siendo guía coordinadora en un parque nacional, ante la aparición de un animalito, varios turistas que paseaban solos --sin guía— se acercaron a darles de comer algo que no pertenece a su dieta; y los quisieron tocar; entonces, el guía específico del parque que guiaba a mi grupo en ese momento, se acercó a pedirles que no los toquen ni alimenten. No entendemos esa obsesión por descalificar a los guías, que trabajamos directamente con las agencias de viajes, subcontratados. Nuestra presencia solamente será obligatoria en aquellas excursiones de trekking y rafting donde pueda haber alto riesgo de vida ante un accidente, y lo hacen porque allí somos´útiles´: si pasa algo malo, la responsabilidad legal es nuestra. Los guías tenemos un rol muchísimo más amplio que eso, tanto de educación ambiental y sociocultural, como de cuidado y control de los pasajeros, e interpretación del ambiente. Lo que quieren hacer al prescindir de nuestra actividad en los parques, carece de lógica ya que no percibimos una remuneración por parte de Parques Nacionales; quien nos paga es un prestador externo, que a su vez le paga un canon anual al parque. Y los guías pagamos un canon anual para desempeñar nuestra función en los Parques Nacionales”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declaró: “el modelo del ‘Estado presente’ fue tan letal, que transformó a algunos de estos tesoros naturales en espacios inaccesibles para la mayoría, como si ya no nos pertenecieran… …Un verdadero atentado a la racionalidad y una catástrofe para el turismo en el país. Que un programa diario para una familia salga 2000 dólares (en referencia a cuatros excursiones sobre el Perito Moreno) es tan inviable que vale compararlo con otras experiencias. No digamos el Burj-Khalifa que sale 50 dólares subirlo, incluso el trekking del Camino del Inca en Perú, una experiencia de 4 días, todo incluido, son menos de 1000 dólares. ¡4 días versus 4 horas!”.

Este inusual arranque de “sensibilidad social” es una falacia, desde el momento en que el acceso a los parques es casi siempre gratuito. Y ha sido la presencia del Estado la que garantizó la conservación de esas áreas y un acceso masivo. El ministro agregó: “que una persona disfrute de un Parque Nacional no tiene prácticamente ningún costo para la sociedad. Por eso, lo lógico sería que el precio de acceder a él sea cero o casi cero. Justamente bajo esa premisa se crearon los Parques Nacionales PÚBLICOS: para que todos podamos usarlos y disfrutarlos. En Argentina la regulación ha generado locuras, pero pocas igualan lo que produjo en nuestros Parques Nacionales: transformar un bien público en un monopolio privado”.

La mirada sindical

Alejo Fardjoume --trabajador de Parques Nacionales y referente de ATE-- le responde: “no es cierto que el costo de que una personas visite un parque sea casi cero, porque se invierte mucho trabajo y dinero en conservarlo; y por el otro, en la gran mayoría de los parques, el precio de la entrada es cero o relativamente bajo. Él se aferra al caso excepcional del trekking de la empresa Hielo y Aventura en El Calafate, que tiene el monopolio de la excursión hace años. Pero ese es un ambiente natural en extremo delicado y es una excursión muy peligrosa que requiere de sumas medidas de seguridad, guías de altísimo nivel expertos en rescates si alguien se cae en una grieta, seguro de vida, logística de transporte, muchos guías. Yo no es que quiera defender a una empresa, sino que pongo las cosas en contexto. Yo no sé cuáles serán los costos exactos y la ganancia. En ese lugar del parque no hay capacidad de carga para muchos más pasajeros; en todos los lugares del mundo donde sucede esto, el filtro suele ser el precio; no sé si está bien o está mal, pero así funciona el turismo. Pero si el problema es realmente el alto precio –y quieren popularizar la visita— no hay que desregular, sino regular: los obligás a bajar el precio. Y como resultado habrá que comprar la excursión con años de antelación. Los ejemplos que pone el ministro son incomparables con una excursión como la del Perito Moreno que no dura 4 horas sino 10: para subir al Burj Kalifa apenas hay que tomar un ascensor y la gente sube en masa; y en el Camino del Inca se va por tierra firme, no sobre el hielo. Nosotros no nos oponemos a priori a que haya más prestadores; ¿pero en qué condiciones? ¿De manera desregulada? ¿Y qué van a hacer después con la sobrecarga de turistas dañando el glaciar? ¿Y los accidentes? Encima van a “simplificar” los trámites para que casi cualquiera pueda ofrecer las excursiones: deben ser prestadores muy especializados y responsables. El modelo que plantean no es el de la previsión, sino el de castigo mediante multas. Ese es un error de concepto fatal. Porque en ese caso, el Estado se hace presente –mediante la multa— cuando el daño ya está hecho, sea este sobre el paisaje o porque un turista tuvo un accidente. Es cierto que los trámites para inscribirse son engorrosos. Pero en todo el mundo es así: los estudios de impacto ambiental y de seguridad llevan tiempo, no se pueden acelerar. Por fundamento, los parques nacionales son áreas muy reguladas. Hay que regularlas cada vez mejor y no desregularlas. La lógica que usan es la misma que para la minería: avanzar en la concesión a privados de manera muy rápida y sin previsión. Pero en sus costos de inversión, las empresas ya tienen calculado el de la multa que van a pagar cada vez que rompan alguna de las laxas reglas; eso forma parte del plan de negocios y lo incorporan al precio de venta. Entonces la efectividad del Estado para prevenir todo lo que debe, terminaría siendo nula”.

El trasfondo de todo esto no es incluir a nadie ni popularizar al acceso a los parques. Ya lo ha expresado el presidente de Administración de Parques Nacionales, Cristian Larsen –un hombre de Hernán Lombardi— y es convertir al sistema de parques en un ente autosustentable, lo cual implica abrirlo a toda clase de negocios, casi sin límites. Para ello necesitan desregular al acceso a más prestadores y al mismo tiempo, ejecutar una política de “motosierra” –en este caso la metáfora es casi literal-- que incluye el despido hasta ahora de 130 empleados, incluyendo brigadistas contra incendios en los bosques (y han renunciado muchos otros por bajos salarios y precarización).

El hecho es que la pretendida aspiración a que los parques “den ganancia”, va contra el criterio central del concepto mundial de Parques Nacionales, que es conservar los últimos relictos de tierra virgen que quedan en la Tierra, cada vez más limitados: esto nunca va a ser negocio, al menos en el sentido comercial del término. A la larga, podría suceder como con las excusiones en helicóptero sobre el Cañón del Colorado en EE.UU.: hay tantas naves que terminan habiendo accidentes.

El resultado en Argentina, a largo plazo, podría ser la destrucción de estos ambientes hasta reducirlos a jardines y plazas como de ciudad --mucho más amplios--, intervenidos en exceso, con baja fiscalización y sobrecarga de visitantes que llegan por su cuenta, a quienes nadie los haya educado en un sentido ambiental, surgiendo una lógica de parque de diversiones en la naturaleza donde ir a consumir. En el fondo, es un plan de negocios.