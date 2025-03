El titular de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó por qué no llegaron a un acuerdo con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), razón por la cual mañana 28 de marzo habrá un paro de colectivos en el AMBA por 24 horas.

“Ayer negociamos con UTA, no nos pusimos de acuerdo, por eso la UTA llamó a un paro para mañana desde las 00 y nosotros, desde las cámaras empresarias, lo que hicimos fue pedir la conciliación obligatoria”, señaló Fusaro en la 750.

Según el titular de AAETA, si la Secretaria de Trabajo “se expide” y “dicta la conciliación obligatoria en lo que queda del día”, el paro de transporte de mañana “se debería levantar”.

Asimismo, explicó que “el origen de este problema es que la UTA está reclamando una recomposición salarial del 2,5% cada mes entre febrero y abril que sería pasar de un salario básico de 1 millón 200 mil pesos a 1 millón 300 mil pesos, que por la cantidad de trabajadores que tiene AMBA representa unos 30 mil millones de pesos que las empresas no tienen”.



“Cuando vemos el cálculo de subsidios que determinó la Secretaria de Transporte para el salario durante el primer semestre, ese rubro está congelado, con lo cual no hay forma de afrontar 30 mil millones de pesos adicionales de costo si no se recompone por tarifa o subsidio. Se lo hemos hecho saber a UTA, la UTA no acepta, exigen la recomposición salarial de todas formas y por eso llegamos a esta situación”, cerró.