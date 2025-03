El paro de colectivos de 24 horas a nivel nacional para este viernes 28 de marzo, dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), quedó sin efecto luego de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria. De esta manera, los servicios de transporte de pasajeros de todo el país funcionarán con su cronograma habitual.



A través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado, en el que apunta a "garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes". Se trata de una respuesta afirmativa del Gobierno al pedido que había realizado la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), de acuerdo con la normativa vigente.

"El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, estableció un plazo de 15 días de conciliación obligatoria, durante el cual tanto las cámaras como el gremio están inhibidos de tomar cualquier represalia o medida de fuerza", destaca el comunicado oficial e insta "a los representantes gremiales y empresariales a retomar las negociaciones en un marco de legalidad y respeto".

Pese a la reunión que mantuvo el sindicato con la AAETA y representantes de la cartera de Trabajo, no se había logrado llegar a un acuerdo.

Por su parte, el gremio de la UTA acusa a las cámaras empresarias de negarse a negociar un aumento salarial amparándose en la Resolución 8/2025 de la Secretaría de Transporte, la cual establece que no habrá incrementos hasta junio de 2025. Los trabajadores insisten en cobrar una suba que, según ellos, resulta imprescindible para afrontar la inflación y las dificultades económicas que atraviesan.

Luciano Fusaro, de la AEETA, explicó a la 750: "El origen de este problema es que la UTA está reclamando una recomposición salarial del 2,5% cada mes entre febrero y abril que sería pasar de un salario básico de 1.200.000 a 1.300.000, que por la cantidad de trabajadores que tiene AMBA, representa unos 30.000.000 que las empresas no tienen".

"Cuando vemos el cálculo de subsidios que determinó la Secretaria de Transporte para el salario durante el primer semestre, ese rubro está congelado, con lo cual no hay forma de afrontar 30 mil millones de pesos adicionales de costo si no se recompone por tarifa o subsidio. Se lo hemos hecho saber a UTA, la UTA no acepta, exigen la recomposición salarial de todas formas y por eso llegamos a esta situación", cerró.