Con la participación de representantes de entidades asociadas de todo el país, se realizó con éxito una nueva Asamblea General Ordinaria de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En ese marco de consenso y participación democrática, se fijaron los cimientos para seguir fortaleciendo a la entidad más representativa de las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Como resultado de este proceso, se renovó parte del Consejo Directivo de la entidad, que a continuación de la Asamblea celebró su primera reunión, con el propósito de elegir a las nuevas autoridades de CAME. De esta forma, y por aclamación, se eligió a Ricardo Diab como nuevo presidente de CAME.

CAME es la única entidad del país que representa a 1.491 federaciones, cámaras, centros y uniones de los distintos sectores productivos de todas las provincias de la Argentina y su estatuto garantiza el federalismo en la conducción. Su principal objetivo es la defensa de las pequeñas y medianas empresas como principal motor de la economía.

Además de nuevo presidente de CAME, es el titular de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) y cónsul honorario de Brasil en Rosario. Diab es un empresario pyme con vasta experiencia en los rubros comercio y servicios e industria pyme. A lo largo de su trayectoria empresarial asesoró a pequeñas y medianas empresas a desarrollar su perfil exportador. Dentro de la entidad pyme es el impulsor del proyecto de CAME en Brasil.