Los ministros Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello se preparan para ejecutar más despidos masivos en el Estado. En las últimas semanas hicieron una nueva “auditoría”, previendo que a fines de mes van a vencer 50 mil contratos de empleados públicos; el área a la que mandaron sus “auditores” fue a la Secretaría de Trabajo, próximo blanco de la motosierra libertaria. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en rechazo a que haya nuevos despidos hizo un paro de 24 horas y en la ciudad de Buenos Aires marchó desde la sede de Trabajo -en el bajo porteño- hasta las céntricas oficinas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Sturzenegger. La protesta fue rodeada por el despliegue de un operativo policial.

Miles de estatales marcharon con pecheras verdes -el color de ATE-, llevando una pancarta con la consigna “En el Estado no sobra nadie - Fuera Sturzenegger!” En la cabecera se ubicaron Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional. “El Estado ha sido colonizado por empresarios. Estos tipos no entienden otro lenguaje que no sea el de la fuerza. Los tenemos que seguir confrontando, los tenemos que seguir desgastando antes de que dejen toda la institucionalidad de nuestra república en ruinas”, dijo Aguiar en el arranque de la movilización.

En lo que va de la presidencia de Milei ya perdieron su trabajo 40 mil trabajadores del Estado.

El vaciamiento del Estado avanza en todas las áreas, pero en este momento es Pettovello quien está haciendo los recortes mayores. De la ministra de Capital Humano dependen tres exministerios: el de Desarrollo Social, el de Trabajo y el de Educación. En febrero, un equipo de “auditores” libertarios pasaron por Desarrollo Social, donde dejaron sin trabajo -entre despidos de contratados y pases a disponibilidad de trabajadores en blanco- a mil ochocientas personas (los despidos totales en el Estado sumaron 40 mil).

“En marzo los auditores vinieron a Trabajo”, contó el delegado Hernán Izurieta; “son un grupo a cargo de Alejando Tamer, un empresario fundador de Despegar.com, con un perfil tipo Elon Musk, de los que impulsan empresas con máxima innovación tecnológica y una vuelta al siglo XIX en materia de derechos laborales”.

“Hicieron su auditoría, nosotros sabemos que es trucha, en el sentido de que tiene los resultados fijados de antemano. Después de dos semanas de estar en nuestra secretaría, ahora se fueron a la de Educación. Es decir que Petovello está haciendo un proceso de desguace y despidos en las tres áreas que dependen de ella, Desarrollo Social en febrero, Trabajo en marzo y todo indica que Educación en la próxima tanda”.

Para fomentar los despidos, el gobierno está ofreciendo una recompensa a los funcionarios que echen trabajadores de sus organismos. El sistema de incentivos fue implementado a través de la Decisión Administrativa 7/2025, que habilitó que sean asignadas nuevas unidades retributivas (es decir, aumentos) a quienes en 2024 hicieron ahorros, ya sea por la reducción de dotación de personal como en otro tipo de gastos. Los premios también son hacia adelante, es decir para los despidos que hagan este año.

El operativo de seguridad

La policía hizo un cordón humano sobre los manifestantes, que mantuvo durante toda su movilización. "Esta gente vino al Estado sólo a llenar sus bolsillos, son mercenarios que cobran por hacer el trabajo sucio. Se apoderaron del Estado CEOs fracasados que nos están costando muy caro a todos los argentinos", aseguró Aguiar durante la protesta.

Además de exigir la renovación automática de los 50 mil contratos que vencen a fin de mes, ATE denunció que durante 2024 los salarios del sector perdieron un 44,4 por ciento de poder adquisitivo, "caída que se está profundizando en los primeros meses del 2025 debido a que los aumentos otorgados estuvieron por debajo de la inflación (1,5% en enero y 1,2% en febrero) y las paritarias que se mantienen congeladas desde febrero sin llamado aún para retomar las negociaciones este mes".