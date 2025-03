Linkin Park anunció que regresará a la Argentina. La histórica banda estadounidense volverá al país en octubre próximo con su gira "From Zero World Tour" y en pocos días saldrán las entradas. ¿Cómo conseguirlas?

La banda que marcó la historia del rock mundial desde sus inicios en los 90’, vuelve al fin a Argentina el próximo 31 de octubre, con un show en el Parque de la Ciudad, en lo que será su cuarta visita a nuestro país luego de siete años.

En este contexto, Linkin Park busca celebrar el regreso con una gira internacional que marcará su renacimiento y el reencuentro con sus fans.

La banda cuenta con nuevas caras en su formación, con Emily Armstrong, de Dead Sara, como vocalista, y Colin Brittain en composición y batería, mientras que los conocidos Mike Shinoda, Dave “Phoenix” Farrell y Joe Hahn, seguirán ocupando sus respectivos roles, y Brad Delson continúa activo en lo musical pero no será parte del tour.

Con la emoción de su regreso triunfal aún en el aire, LINKIN PARK también se encuentra lanzando un nuevo single titulado "Up From The Bottom".

Este lanzamiento allana el camino para la Edición Deluxe de su aclamado álbum FROM ZERO, que llegará el 16 de mayo, e incluirá tres canciones nuevas y una edición física ampliada con cinco pistas en vivo.

La gira “Zero World Tour”, cuya etapa latinoamericana también incluye paradas en Brasil, Chile, Colombia y Perú, encontrará a la banda presentando mundialmente su nuevo material homónimo al tour.

"El título del disco, que podría traducirse como “de cero” es un guiño a sus primeros pasos, cuando la banda se llamaba Xero, pero al mismo tiempo representa el comienzo de esta era con nuevos integrantes, y sintetiza a la perfección el momento que atraviesa la banda: fiel a sus orígenes pero con la mirada en el presente", explicaron los organizadores.

Cuando salen las entradas para ver a Linkin Park en Argentina

Las entradas para el show de la banda estadounidense estarán disponibles en preventa para clientes Santander American Express desde el 1 de abril a las 10 , mientras que la venta general estará disponible con todos los métodos de pago, comenzando el 3 de abril a las 10:00 horas.

Los precios de las entradas son los siguientes:

Campo general: $90.000

Campo delanero: $ 180.000

LPU PIT 1: $230.000

LPU PIT 2: $230.000

Los tickets en todas las instancias de venta estarán disponibles exclusivamente en allaccess.com.ar.