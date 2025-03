El estudiante de 14 años que entró con un machete al Colegio Secundario N° 5176 de la ciudad de Salta e intentó agredir a un compañero, fue imputado por tentativa de homicidio y privado de la libertad. La jueza Penal Juvenil de Primera Instancia Tatiana Dip dispuso que quede alojado provisoriamente en el Instituto Especializado Penal Juvenil Nº 1 y ordenó mantener la consigna fija y de civil a las víctimas, y consigna ambulatoria en la institución educativa.

El martes último el adolescente ingresó de forma violenta con un machete al aula de primer año e intentó agredir a un compañero mientras insultaba y amenazaba. Los profesores lograron desarmarlo. Hay videos e imágenes viralizadas que muestran la secuencia del estudiante ingresando con el machete y a estudiantes huyendo. La Asesoría de Incapaces pidió que se prohiba la difusión de estas imágenes.

La madre del estudiante atacado relató: "Mi hijo me dijo que le brindó contención a una nena que el compañero estaba tratando mal; él empezó a insultar a mi hijo verbalmente. Mi hijo no tiene mala conducta, es un buen chico. Y este chico ya venía con antecedentes". Y agregó que la directora le había pedido al agresor que se retirara de la institución. El chico salió, su abuelo lo estaba esperando afuera, pero escapó y "ahí fue cuando cerraron las puertas del colegio y fue directo a buscar el machete que tenía su abuelo en la parte de atrás de la camioneta".

Lo que sigue sería la secuencia de las imágenes viralizadas. "(A) mi hijo lo salvó su primo, lo tiró contra el banco. La iba a dar con el machete por la espalda. Y bueno, mi hijo, de la desesperación, aprovechó que el primo lo tiró contra el banco y el otro lo tenía agarrándole el cuello. Salió corriendo y se refugió en una casa", describió la madre.

Esta mujer refirió que su hijo tiene mucho miedo tras las amenazas que le profirió el atacante. Pidió garantías de seguridad y la expulsión del alumno que provocó esta situación. Aunque también mencionó que piensa sacar a su hijo de ese colegio. "Ayer ha venido con el machete, otro día puede venir con una pistola y apuntar a cualquiera", sostuvo.

La Policía intervino en el colegio, alertada por un llamado al 911. La fiscala penal juvenil Carolina Mateo Bellini requirió medidas de protección para el estudiante atacado y pidió la urgente intervención de un Comité de Crisis Interdisciplinario.

Por otro lado, después del ataque se viralizó un audio que sería del adolescente que protagonizó las escenas del machete, esta vez con una amenaza para todos en la institución. “No, loco, no, loco. Como ya les dije, eso no tiene perdón. Así que ya no les digo ni cuándo, ni dónde. Lo único que les voy a decir es que un día de estos voy a caer al colegio y los voy a prender fuego a todos ustedes por hablar giladas loco”, dice. “Yo no perdono una ya. Ustedes me hicieron quedar para el orto a mí, ahora yo voy a bajar a uno por uno de ustedes, loco. Nadie me dice a mí qué es lo que tengo que hacer”.

En la audiencia de imputación, la fiscala Mateo Bellini imputó al chico, aunque por la edad no es punible, por lesiones leves, amenazas, homicidio en grado de tentativa, amenazas con arma, daños y robo agravado por el uso de arma. El Ministerio Público Fiscal informó que el adolescente accedió a declarar. La fiscala afirmó que el incidente en el colegio se suma a otros hechos delictivos que el chico habría cometido y que fueron denunciados en el transcurso del mes.

Al resolver que el niño quede retenido en un instituto, la jueza Dip señaló que "si bien de modo excepcional se admite la privación de la libertad de niños, niñas y adolescentes", la Observación General Nº 24 del Comité de los Derechos del Niño, Niña y adolescentes establece esa privación de la libertad deberá realizarse "si el menor constituye un peligro inmediato para sí mismo o para los demás". El Poder Judicial dijo a este diario que la magistrada tuvo en cuenta "la situación de vulnerabilidad" del chico, ya que tanto él como su madre, presentan consumos problemáticos.