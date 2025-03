El abogado representante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (aRGra), Miguel Gaya, volvió a exigir la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tras la violenta represión en la marcha de jubilados a trabajadores de prensa.

El letrado recordó que, "cuando ocurrió el intento de homicidio de Pablo Grillo que lo dejó con heridas tan graves, aRGra exigió la renuncia de Bullrich por ser la responsable directa, y porque nosotros veníamos advirtiendo que el incremento de agresiones a trabajadores de prensa iba a terminar en un hecho grave y fue lo que ocurrió".

"Hay una consecuencia de esto y que se tenía que apartar del cargo y permitir que la justicia actuara", sostuvo en diálogo con la 750.

"A una semana de ocurrido esto, lejos de hacer lo que solicitamos, que es lo que corresponde y el presidente le tenía que haber pedido que dé un paso al costado ante la gravedad del hecho, hicimos pública esta carta, no para que se anoticie de lo que tiene que hacer, sino para dar a conocer el resto de la población la postura de aRGra", remarcó.

"La gran preocupación de los argentinos es la inseguridad, y la inseguridad no es que 40 viejos den vueltas alrededor del Palacio legislativo por un aumento, sino lo que está pasando en todo el país", dijo.



"La Prefectura Nacional, que se dedica a gasear niñas de ocho años con uniforme escolar, no está en los ríos, que es por donde se va el contrabando y entra la droga. Esto es lo que hay que recordar todo el tiempo. Estas patoteadas que hace Bullrich le salen muy caro al conjunto de la población", advirtió.

Cómo sigue la salud de Pablo Grillo

Este sábado, según contaron sus familiares, Pablo escribió su nombre dos veces y la palabra "Abuelo" o "Abuela" en un papel de un recetario médico.

"Pablo escribió. Emiliano Grillo, su hermano, me acaba de enviar esto. Esta mañana los médicos lo sentaron y le preguntaron dos cosas. Su nombre y si sabía por que estaba ahí. Pablo escribió dos veces su nombre y la palabra 'abuelos'. Qué ganas de vivir, que pibe hermoso que sos Pablo Grillo", publicó en redes sociales Cora Gamarnik, docente e investigadora.

Días atrás, Fabián Grillo, padre del fotógrafo, había contado que aunque Pablo estaba algo cansado debido a episodios de fiebre y procedimientos médicos, seguía receptivo y atento a su entorno. Incluso reaccionó positivamente a mensajes de apoyo enviados por figuras como Ricardo Bochini y Dalma Maradona.

También había mostrado un esperanzador avance el jueves pasado, cuando saludó a su padre. "Yo le estaba hablando como si fuera un nene, entonces me saludó y me apretó la mano (...) fue fantástico. Me dijo: 'Hola Viejo'", contó Fabián, visiblemente emocionado.