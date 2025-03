El cantante y DJ argentino Maxi Trusso brindaba un show en Niceto Club este jueves por la noche cuando se tiró del escenario con la expectativa de que su público lo reciba con los brazos abiertos, pero terminó rendido en el suelo y con una fractura de cadera y fémur . Sin embargo, el artista siguió el espectáculo desde el camarín, acostado en un sofá. Este viernes, publicó un comunicado para llevarle tranquilidad a sus seguidores y contó detalles de su estado de salud.

La tragicómica escena ocurrió durante la noche de este jueves en el reconocido boliche del barrio porteño de Palermo, donde Trusso presentaría God Save The Hits. Tras el porrazo, el músico de 54 años logró reincorporarse del piso tras unos segundos de incertidumbre. El público, aliviado, comenzó a corear su nombre para mostrarle su apoyo.



La acción que llevó adelante Trusso se conoce popularmente como stage diving, una práctica que realizan los rockeros y músicos de todo el mundo desde hace mucho tiempo. Se supone que, en el furor del momento, el artista se siente adorado, toma coraje, y se arroja desde el escenario hacia su público, con la confianza de que será atajado y contenido por muchas manos. Sin embargo, a veces el resultado no es el esperado.



En sus redes sociales, Trusso compartió un mensaje este viernes para aclarar cómo se encontraba su salud: "A raíz de los hechos de público conocimiento, quiero tomarme un momento para agradecerle corazón a todo el público por sus mensajes y el apoyo incondicional en este momento", comenzó por escribir.



"Quiero llevarles tranquilidad y contarles que sufrí una fractura, pero me encuentro con buen ánimo y a la espera de recibir buenas noticias pronto. Aprecio enormemente su paciencia y sus buenos deseos ", indicó el autor de "Please Me" y "Nothing at all".



"Esperamos con ansias la pronta recuperación y el regreso a los escenarios, donde siempre nos encontramos a través de la música. En cuanto me recupere, estaremos anunciando la nueva fecha del show, y para quienes lo necesiten, podrán gestionar el reintegro de sus entradas a través de www.passline.ar/devoluciones ¡Gracias por estar ahí! Nos vemos muy pronto", concluyó.

Según el parte médico al que accedió su entorno, sufrió una fractura de cadera y fémur, por lo que deberá enfrentar entre 3 y 4 meses de rehabilitación.

