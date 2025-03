Apurado por una sangría de reservas histórica que el Gobierno de Javier Milei está usando para intervenir el dólar y sostener la desinflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a mentir sobre las charlas que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, en cuestión de horas, el organismo que comanda Kristalina Georgieva lo desmintió con fuentes internas. El ministro había dicho, en la Bolsa de Comercio, que el FMI había aprobado un préstamo de 20 mil millones de dólares netos para Argentina, pero el Fondo aclaró que no sólo el monto está aún en negociación, sino que además será en todo concepto, es decir, para pagar vencimientos e intervenir en el mercado de cambios.

Viendo que la situación de los mercados se complicaba y mirando que volvería a vender reservas de manera fuerte, el Gobierno gestionó una palabra del FMI, que se emitió vía un off the récord de un vocero. El texto decía lo siguiente: "Podemos confirmar que el Director Gerente se comunicó con el Ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa del SAF de 4 años, y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de US$20.000 millones", señalaron fuentes del organismo. Y añadieron que "el paquete acordado y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI".

En la misma línea, precisaron que, "como ya hemos mencionado, el progreso del nuevo programa está muy avanzado y la colaboración continúa a todos los niveles para finalizar un acuerdo que ayude a Argentina a consolidar su ya exitoso programa económico", insistió el organismo.

Así, quedó en evidencia la diferencia en tiempos y anhelos que tienen ambos actores. En las últimas horas, además, habló otro ex FMI asegurando que será muy dificil que el organismo preste hoy lo que Caputo quiere. Alejandro Werner, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI realizó una advertencia en torno al nuevo acuerdo y explicó que el FMI no realizará esos desembolsos sin una flexibilización cambiaria y la implementación de una estrategia clara para la salida del cepo. De todas formas, se refirió al acuerdo como una "buena noticia". Además, no descartó que después de la elección "el Fondo esté dispuesto a ampliar esos montos" cuando ya haya "una estrategia muy clara de flexibilización del mercado cambiario y del retiro del cepo".

Caputo y Quirno, contra la prensa

En este contexto, el Gobierno está en un momento de nervios y confusión que lo puso a buscar culpables y terminaron responabilizando a la prensa por las falencias de política económica del Ministerio de Hacienda.

Los principales funcionarios se quejaron hoy por notas e interpretaciones periodísticas que se enfocaron en los anuncios referidos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Récord de bolazos hoy en la prensa. A la gente de bien le digo que vayan acostumbrándose, porque a medida que las cosas sigan mejorando van a ir por nuevos récords!!", publicó el ministro de Economía, Luis Caputo en su cuenta de "X".

"En su afán de generar incertidumbre, estos siguen escribiendo cualquier mentira. Luego se ofenden cuando les dicen que escriben ´falsedades´. Son mentirosos seriales", fue el posteo del secretario de Finanzas, Pablo Quirno para desmentir una nota publicada en un portal con foco político.



Pese a los reiterados pedidos, Caputo y Quirno nunca respondieron directamente preguntas de la prensa acreditada en el Ministerio de Economía.

La comunicación de sus acciones de gobierno se limita a publicaciones en redes sociales y notas periodísticas en las que, curiosamente, se repiten los entrevistadores.

Esta no es la primera oportunidad en la que funcionarios del Palacio de Hacienda se ocupan de reprochar vía redes sociales publicaciones periodísticas y a desacreditar a quienes las escriben. Al iniciar su discurso ayer en la Bolsa de Comercio, Caputo acusó a parte de la prensa de colaborar con acciones de desestabilización que genera la oposición. Luego intentó suavizar sus dichos aclarando que a veces se difunden cosas erróneas aunque de "buena fe".