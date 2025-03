Sobre el límite del final de su mandato como presidente del Comité Provincia de la UCR, el senador nacional Maximiliano Abad alcanzó los votos para que el Plenario del partido votara a favor de una prórroga del cargo, dada la indefinición de la interna entre los candidatos a sucederlo, Miguel Fernández (oficialismo) y Pablo Domenichini (oposición), que está judicializada.

Con la mayoría de los votos positivos, el espacio de Abad en alianza con el de Gustavo Posse, logró que el cuerpo de plenaristas definiera que el actual presidente continúe en el cargo hasta la resolución judicial.

El sector destacó que los antecedentes los avalan, contemplando que lo mismo ocurrió en 2020 con el ex vicegobernador Daniel Salvador, cuando estaba a cargo del Comité. En esa oportunidad, el Plenario respaldó la extensión del mandato y se votó recién en marzo de 2021, contemplando la compleja situación sanitaria por la pandemia.

Aún así, uno de los plenaristas que dio el voto positivo señaló a Buenos Aires/12 que la mayoría del cuerpo requirió que se llame a elección “cuanto antes” en los tres municipios señalados por la Cámara Nacional Electoral (CNE) en un reciente fallo, en el que pidió volver a votar en mesas que fueron impugnadas en los distritos de Ezeiza, Quilmes y La Matanza.

Además, quienes dieron el visto bueno a la propuesta de prórroga en el mismo día en que se cumplía el mandato de Abad, señalaron que si eso no ocurría, el partido a nivel provincial quedaba acéfalo, lo que generaba un sinfín de complicaciones no sólo políticas, sino también administrativas.

El accionar cayó como una bomba en las filas de Futuro Radical, la oposición, desde donde adelantaron a Buenos Aires/12 que se presentarán ante la Justicia Federal, a la espera de que anule el proceso, que calificaron como “una barbaridad”, al señalar que esquiva las disposiciones de la Carta Orgánica. Si eso ocurriera, ante un estado de acefalía, el Comité Nacional definirá la intervención.

“Es imposible que la prórroga de mandato se mantenga, salvo que se roben la llave. No tiene respaldo legal lo que hicieron. La acefalía obliga al Comité Nacional a intervenir”, dijo una voz boinablanca de la oposición. “Está claro que no quieren votar y no quieren terminar el proceso electoral interno para intentar quedarse. Se les dio vuelta el reloj de arena”, fustigó.

En tanto, desde las filas del exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, señalaron a este medio que se llegó a esta instancia “ante la falta de respuesta de la Justicia”. “Ahora, al no estar acéfalo, no van a poder intervenir. Si lo intentan, me imagino que el interior productivo va a estar muy contento de que Lousteau meta mano en el Comité”, ironizaron desde el abadismo.

Vale recordar que hace diez días, se había convocado al Plenario del partido con el fin de poner en marcha dos artículos de la Carta Orgánica y formalizar un comité de contingencia. Sobre la hora, se definió la apertura de un cuarto intermedio, que volvió a estirarse dos veces más.

En ese momento prevaleció la propuesta de la oposición, Futuro Radical, de establecer una mesa de diálogo entre Miguel Fernández y Elsa Llenderrozas, que responden a Abad; con Pablo Domenichini y Nazarena Mesías, de la línea de Facundo Manes y Martín Lousteau. Las conversaciones se desarrollaron, pero sin llegar a puerto seguro.

Como se marcó, la discusión de fondo tiene que ver con el destino del partido centenario en las elecciones legislativas de este año. La oposición insiste en que la idea de la actual conducción es “entregar el partido” al PRO y, en consecuencia, a los hermanos Javier y Karina Milei.

Desde el oficialismo lo negaron en reiteradas oportunidades y dieron muestras de una intención de reflotar lo que fuera Juntos por el Cambio, en una alianza con el PRO en la Provincia de Buenos Aires, pero ponderando como límite a La Libertad Avanza. La interna no terminó.