El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó en las redes sociales a los candidatos que lo acompañarán en el segundo y tercer lugar de la lista para las legislativas porteñas con el sello "Volvamos Buenos Aires". Pero el dato que brilló fue el del quinto lugar, que será ocupado por el ex jefe de gobierno porteño Jorge Telerman. A pocas horas del cierre de listas, la vuelta del ex director director del Complejo Teatral Buenos Aires, bajo la administración Larreta, se transformó en uno de los nombres que más llamó la atención.

Antes de que se filtrara el nombre de Larreta, la novedad había sido que la senadora Guadalupe Tagliaferri --en diciembre vence su mandato en la Cámara alta-- secundará a Larreta en la lista de legisladores porteños. Tagliaferri es el único alfil que el ex jefe de gobierno porteño conservó en la Cámara alta dentro del bloque PRO, con el que la senadora viene votando a contramano, como ocurrió en el caso de la creación de la comisión investigadora por el escándalo $Libra o el dictamen para rechazar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema que el presidente Javier Milei nombró por decreto.

Larreta calificó a Tagliaferri como "una mujer de convicciones fuertes" y recordó su paso como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño durante su primer mandato, entre 2015 y 2019. Según dijo, la senadora "conoce y siente como nadie las realidades más difíciles de muchos porteños y dedicó buena parte de su labor a los más vulnerables".

El tercer lugar de la lista será para el ex vicepresidente primero de la Legislatura porteña Emmanuel Ferrario, quien buscará renovar su actual banca. "Piensa, escribe, dialoga, escucha, hace. Emma vive la ciudad y las preocupaciones de los porteños como una parte importantísima de su vida", valoró Larreta. En el cuarto puesto, en tanto, recalará Melisa Balbi, una joven dirigente de Confianza Pública, el partido político de Graciela Ocaña, la dirigente que se integró a "Volvamos Buenos Aires".

Sin desmerecer la cercanía y las posibilidades concretas de sumar los votos para conseguir las bancas en la Legislatura --en la que se prevé sea una elección reñida con las fuerzas que integraron Juntos por el Cambio divididas, además de la propuesta de La Libertad Avanza--, el nombre de Telerman en el quinto lugar de la lista se transformó en la novedad del espacio.

El ex director director del Complejo Teatral Buenos Aires y ex director artístico del Teatro Colón --puesto del que fue corrido en agosto pasado--, no es una extraño en las fuerzas de Larreta. Ocupó ambos cargos durante la gestión del ex jefe de gobierno porteño y no dudó en respaldarlo como candidato presidencial en 2023.

"Hay diferencias de posiciones, pero creo que va a primar la cordura. (Patricia) Bullrich critica a Larreta y es totalmente insustancial, se derriba solo lo que dice. De todas formas no veo un escenario de ruptura", analizaba Telerman en junio de 2023, cuando Larreta ya había anunciado su candidatura e iba camino a las PASO contra Bullrich, con quien perdió la interna de Juntos por el Cambio.

El respaldo al ex jefe porteño --a contramano de los deseos de Bullrich y de Mauricio Macri, entonces aliados-- no puso en peligro su cargo de director en el Colón, hasta agosto pasado. En noviembre de 2023, en la previa de la segunda vuelta entre Javier Milei --ya aliado a Macri y Bullrich-- y Sergio Massa; Telerman tuvo que intervenir tras el abucheo que el entonces candidato presidencial recibió en el teatro porteño.

"No hubo emboscada ni nada organizado. Fueron dos minutos, nada más, aunque en redes sociales parece que hubiera sido mucho más candente, fogoso", explicó Telerman, obligado por su cercanía al precandidato derrotado y a quien Milei calificó como "pelado asqueroso de mierda", entre otras. "Fue una manifestación espontánea de expresiones de cariño al principio y reacciones sobre eso", explicó entonces Telerman.

Con el nombre de Telerman, Larreta suma a un porteño de pura cepa, empresario teatral y gestor cultural, pero también un político experimentado que supo ser el cuarto jefe de gobierno porteño tras la destitución por juicio político que terminó con la carrera de Aníbal Ibarra, tras la masacre de Cromañón.