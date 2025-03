El país entró a los tumbos en los túneles del tren fantasma de una crisis cambiaria inminente, una deuda espantosa que crecerá y las elecciones de medio término cuyo primer round será la ciudad de Buenos Aires. Los candidatos van a una confrontación dura, sobre todo los que disputan el segundo lugar, entre el oficialismo y el PRO. Pero como es un baile de tres, los candidatos de la derecha competirán en quién ataca más a Unión por la Patria.

En su disputa con Mauricio Macri, Javier Milei subió al cuadrilátero a Cristina Kirchner, lo que puede ser un error del libertario, sobre todo en una situación de debilidad, como la que afronta, con una tendencia fuerte a la caída de su imagen. En política, las estrategias que sirven en un contexto pueden volverse en contra cuando cambia la situación. En este cuadro, la que crece es la expresidenta.

El jueves, el gobierno no dio pie con bola. El Banco Central intervino toda la semana sin descanso para pisar el dólar; Luis Caputo salió a calmar a los mercados; salió la desmentida del Fondo a Caputo; salió Milei desesperado para desmentir al Fondo, y salió una tropilla desbocada de funcionarios para rogar que le crean a Caputo.

Y del otro lado, salió una tropilla desbocada de economistas ortodoxos, desde Carlos Rodríguez y Carlos Melconian, hasta Juan Carlos de Pablo para reclamar una devaluación controlada como la que planteó el Fondo Monetario. Nadie puede garantizar lo de “controlada”. Pero estiman que cuanto más aguanten una cotización artificial de la divisa norteamericana, más explosiva será cuando la suelten.

En el medio, el pueblo asiste a la pelea de sus verdugos por ver quién lo degüella. Está claro que antes o después de las elecciones el gobierno tendrá que devaluar. Las devaluaciones y las deudas, igual que los ajustes, los paga siempre el pueblo. Milei califica como “casta” a los políticos, pero al que trata como “casta” es al pueblo.

El libertario se resiste a devaluar antes de las elecciones porque sufriría una derrota segura y quedaría muy debilitado para la segunda parte de su mandato. Milei y Caputo quieren la plata para aguantar hasta después de octubre pero el Fondo le pidió que devalúe lo antes posible.

El libertario se enojó, denunció que sufría un “golpe de mercado” y lo que es cierto, es que los mercados dieron por fracasada la estrategia financiera de Milei y fueron a buscar dólares, pero las arcas del Banco Central están exhaustas.

En realidad, todos coinciden en el fracaso, pero al gobierno sólo le interesan las elecciones. Y los economistas ortodoxos aseguran que el fracaso sólo se verifica con el dólar, pero que el tronco del programa libertario es el superávit, que se mantiene. Si la cotización del dólar es artificial, el superávit lo es más aún, sobre todo cuando la economía cae en vez de crecer y condena al pueblo a un ajuste eterno y cada vez peor. Allí también fracasó.

Los anuncios del gobierno sobre crecimiento no son serios. El PBI cayó más de tres puntos en 2024 y la tendencia se mantiene. Lo que creció 20 por ciento es el campo, comparado con la sequía atroz del año anterior. Algo crecieron los sectores de hidrocarburos y finanzas. Los demás rubros cayeron todos y siguen esa tendencia con la caída permanente del consumo y la parálisis de la obra pública. Nada que festejar.

Estados Unidos le reclamó a Ucrania que devuelva con minerales raros y centrales de energía la ayuda que le regaló para la guerra con Rusia, a la que fue empujada por Estados Unidos. Argentina tendrá el 40 por ciento de toda la deuda que haya concedido el Fondo Monetario Internacional. No tiene lógica. Todos fueron préstamos políticos a gobiernos afines ordenados por Washington. Son cifras que no están en relación con la cantidad de habitantes ni con el volumen de la economía argentina. Más temprano que tarde esa deuda pondrá a Argentina en el lugar de Ucrania.

El Fondo tiene un nivel de rechazo del 60 por ciento en el país. La advertencia del Partido Justicialista de que no aceptaba la legalidad de la nueva deuda fue un mensaje al Fondo, ya que se trata de la fuerza política más importante de la alianza que está en condiciones de disputar el gobierno. La decisión enfureció a Milei, que está en plena disputa para que le suelten los dólares. Al otro día del comunicado del PJ el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prohibió el ingreso a ese país de Cristina Kirchner y sus hijos.

Demasiada coincidencia. En sus “Che, Milei”, la ex presidenta y titular del PJ dijo que el libertario había llamado a Washington para pedir una medida pública de castigo. Por radio, Milei afirmó que Cristina estaba nerviosa “porque Casación revocó sus planteos y sabe que irá presa”. Y agregó que no puede haber devaluación “porque lo que falta son pesos, no dólares”. Se la dejó picando en el área: “qué le pediste al Fondo, pesos o dólares” le contestó Cristina. Obvio que pidió lo que le falta, que son dólares.

Cristina Kirchner se posicionó en las semanas anteriores en la conducción del peronismo y ya está en la disputa con el gobierno. Es la principal interlocutora desde la oposición. Para Milei es importante su pelea con la titular del PJ por los votos del PRO que la Libertad Avanza disputa tanto en la provincia de Buenos Aires como en CABA y que esencialmente son antiperonistas.

El interrogante es si la expresidenta aspira a figurar en las listas bonaerenses como lo hizo en otras oportunidades o, incluso, si su mirada está puesta en una candidatura presidencial para el 2027. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mostró un récord muy destacable al lograr su reelección en la provincia más poblada y más difícil de gobernar, en el marco de una derrota de su fuerza en las presidenciales.

Hasta que Cristina Kirchner no salió al ruedo en forma decidida, Kicillof se prefiguraba como el único proyecto presidenciable en el peronismo. En ese proceso, las dos figuras tomaron distancia, pero el peronismo no puede fragmentarse porque se arriesgaría a una derrota como la del seleccionado de Brasil.

El eje de las diferencias se plantea ahora en la fecha de las elecciones. Desdoblar o no. Que en el criollo de la política significa provincializar o nacionalizar las elecciones bonaerenses. Si se provincializa y se desdobla, lo que se examina es la gestión del gobernador.

Si no se desdobla y se nacionaliza, lo que se pone en discusión es la gestión presidencial. En los dos casos es modelo de país contra modelo país, pero más si se nacionaliza la elección. Y hasta es posible que Cristina Kirchner encabece alguna de las listas a senadora o diputada con lo cual, el debate por el modelo de país estaría también presente en cualquiera de las opciones. Por supuesto que no es algo mecánico sino que se trata de tendencias.

Si la ex presidenta no visualiza una candidatura suya para 2027, tiene que buscar que el debate interno, ya sea por el desdoblamiento o por la sucesión del gobernador en 2027, no afecte la proyección de Kicillof. Es la encrucijada del peronismo.