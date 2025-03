Tindersticks



1993

Este primero de dos álbumes confusamente homónimos marcó el inicio de Tindersticks como se los conoce hoy, después de un inicio poco amable rumiando por las discográficas de Londres que los impulsó a lanzar sus primeros singles de forma autogestiva. Su disco debut, ya con el sello This Way Up, sin embargo gozó del beneplácito de escuchas y críticos, fue nombrado como álbum del año por la revista Melody Maker y mencionado como un disco favorito por influyentes DJ como John Peel y Mark Radcliffe. El álbum incluye también las versiones regrabadas de esos primeros singles que la banda grabó en su cocina, como “Milky Teeth” y la hermosa “Patchwork”, y un video codirigido por Martin Wallace y Jarvis Cocker que los muestra pletóricamente en Hyde Park.

Curtains



1997

“¿Los odiabas antes? Los odiarás ahora. No van a cambiar por nadie: ni por un lacayo corporativo americano, ni por un brillante y feliz fan de Kula Shaker. Que se jodan. Ellos tienen una visión musical obstinada, rigurosamente intransigente, maldita sea”. Así hablaba NME sobre el tercer disco de Tindersticks, un trabajo donde la banda profundiza esa belleza y ese desenfado que les valió su propio culto, e incluso brevemente un contrato con el sello Island, sucursal de Universal, aunque nunca llegaron a despegar en el sentido más corporativo de la palabra. Incluye un dueto con la actriz Isabella Rossellini en la canción “A Marriage Made in Heaven”, que cristaliza cierto sentido del humor descreído que Stuart A. Staples ostenta a la par de su melancolía. Mientras él canta: “Ella se enamoró de mi forma de cantar”, ella responde: “Cuando nos enamoramos, yo estaba actuando”

The Hungry Saw



2008

Después del lanzamiento de Waiting for the Moon (2003), su sexto disco, Tindersticks entró en un breve hiato. Durante esos años, Island lanzó sendos recopilatorios del tiempo de la banda en la discográfica y Staples por su parte fundó el sello independiente Lucky Dog Recordings, con el que lanzó su carrera solista. El retorno de la banda los encontró con una nueva formación que mantienen hasta hoy y The Hungry Saw fue su primer material nuevo en cinco años, un disco que grabaron en el estudio del cantante en Limousin, Francia, que por entonces era un granero y que la misma banda se encargó de reformar. El disco fue recibido alegremente por los fans y la crítica, y marcó un retorno definitivo que se mantiene hasta hoy. El arte, que fue realizado por Staples y su esposa, la artista Suzanne Osborne, muestra un corazón tallado en la madera de su propia cocina: “Para que se quedara ahí y marcara adecuadamente nuestro nuevo comienzo”, dijo Staples.

Claire Denis Film Scores 1996-2009



2011

Cinematográfico o literario son palabras difíciles de ignorar cuando se habla de Tindersticks. Su orquestación, sus historias sofisticadas, su melancolía le confieren a esas canciones un carácter de pequeños cortometrajes. “El grupo de Nottingham, Inglaterra, no es muy conocido en Estados Unidos, y probablemente nunca lo será. Hay algo en ellos que parece muy europeo: su mezcla desenfadada de jazz, lounge, soul, rock y noise evoca el intelecto, la elegancia y la suciedad acechante de la sociedad de los cafés. Su sonido es más de cine arte que de pochoclera”, dijo en su momento la revista Pitchfork sobre este disco que reúne seis bandas sonoras que la banda compuso para Claire Denis, parte de un largo vínculo colaborativo que comenzó en 1996, cuando ella –que por entonces estaba escribiendo la premiada Nénette et Boni– se acercó para pedirles la canción “My Sister” de su segundo álbum, pero Staples se entusiasmó tanto que en cambio sugirió escribir algo totalmente original.