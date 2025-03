Este lunes vencen 50 mil contratos de trabajadores estatales y existen fuertes versiones de que el Gobierno lo aprovechará para hacer nuevos despidos masivos. La mayor tensión está puesta en lo que suceda con quienes se desempeñan en la secretaría de Trabajo, donde la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello mandó a hacer una “auditoría”. Lo que circula es que Pettovello intentará hacer un recorte de personal del 50 por ciento, echando a mil seiscientas personas en el área que debe ocuparse de resolver conflictos laborales y promover la creación de empleo. También serían echados trabajadores de otros ministerios unificados -como Educación-, de la Jefatura de Gabinete, Vialidad y el Inta.

La Asociación de Trabajadores del Estado montará vigilias durante todo el día de hoy en los ministerios y secretarías, así como en sus delegaciones en las provincias.

“Tenemos un Gobierno que ha actuado de manera permanente al margen de la Constitución y de las leyes. No vamos a permitir cesantías masivas y sin una causa justificada. Vamos a hacer guardias en todos los organismos, y no descartamos ocupar las dependencias que dejen trabajadores en la calle”, advirtió el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

En varias dependencias habían surgido amenazas de que las cesantías comenzarían a comunicarse durante el fin de semana, pero hasta el momento no fueron notificados despidos, a diferencia de lo sucedido en trimestres anteriores con telegramas y correos que llegaban en los días previos.

Hernán Izurieta es delegado de ATE en la secretaría de Trabajo, donde ante la idea de que podría haber despidos, ya el viernes instalaron una guardia activa, que hoy repetirán. “Hicimos además asambleas en los lugares de trabajo, para reforzar lo grupal de cara a una jornada que sabemos que va a ser super angustiante. No queremos que nuestros compañeros estén solos, sentados, esperando saber si les mandaron o no el mail”, explicó. Agregó que más allá de si el gobierno decide avanzar en Trabajo con el desguace impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en el ex ministerio hay 300 personas que trabajan con contratos que hoy vencen.

En demanda de que todos sean renovados de manera automática, ATE hizo el jueves un paro de 24 horas y ya tiene decidido endurecer su plan de lucha con otra huelga, de 36 horas, desde el mediodía del miércoles 9 a la medianoche del jueves 10 de abril, sumándose así al paro general de la CGT.

En el gobierno de Javier Milei ya fueron despedidos 40 mil trabajadores del Estado y el plan de los libertarios es acelerar y profundizar ese proceso. Lo dicen abiertamente: la semana pasada, en una charla que dio en Chile, Sturzenegger aseguró que "la reconversión del Estado va a tener más velocidad este año". Además se vanaglorió de los despidos: “La gente está cansada de pagar impuestos a un Estado que no le da nada. Teníamos militancia rentada, ñoquis. Cerrar eso es popular”, sostuvo.

Otra área donde hay preocupación es el INTA. Es que si bien el viernes el Consejo Directivo logró frenar el ajuste que promovía el gobierno nacional -que quería eliminar todas la agencias y poner en disponibilidad a 1500 trabajadores-, se terminó avalando una propuesta de reestructuración que implica cambios en el organismo

Para el delegado Sebastián Fajardo (ATE), “los objetivos del INTA históricos quedaron completamente condicionados y a merced de lo que defina el Gobierno Nacional. Desde ATE lo venimos denunciando desde el año pasado. El INTA está en crisis para funcionar como lo venía haciendo y ahora lo que vemos es que se termina de derrumbar cualquier tipo de ilusión de que se revierta”.

Si durante la jornada de hoy se hacen tomas de edificio, se realizarán bajo la figura de permanencias pacíficas. Así lo señaló Aguiar, que advirtió que el gremio se opondrá a que "alguien defina nuestra modalidad de protesta como ilegal". Para el titular de ATE, "el crecimiento de la conflictividad es responsabilidad exclusiva de la Casa Rosada".

Aguiar indicó que “el Estado no soporta más recortes", y que "un nuevo ajuste afectaría la prestación de servicios esenciales y perjudicaría de manera grave a toda la sociedad”.

El achicamiento de la planta de trabajadores del Estado, definida por Sturzenegger desde arriba, está siendo fogoneada por el gobierno desde abajo con la promesa de un premio económico para los funcionarios que implementen despidos. Así lo estableció la admnistración de Milei mediante una resolución que permite otorgar unidades retributivas (aumentos) a las dependencias que hagan un ahorro, ya sea en sueldos como en gastos corrientes.

La Decisión Administrativa 7/2025 entró en vigencia días atrás, habilitando a aumentar las unidades retributivas de los funcionarios que durante 2024 despidieron a trabajadores de sus organismos, e incluye la aclaración de que el mismo mecanismo de premios se utilizará para los próximos despidos.