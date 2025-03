Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central (BCRA) entre 2014 y 2015, advirtió este lunes sobre la fragilidad de las reservas del organismo y aseguró que el actual esquema no podrá sostenerse hasta las elecciones de octubre.

"No hay dólares suficientes, por eso el Gobierno va al Fondo Monetario Internacional. Los argentinos hemos vivido esto en distintos momentos y sabemos cómo termina", advirtió el exfuncionario.

"Cuando vos tenés un tipo de cambio atrasado y hacés una apertura económica mientras todo el mundo y la principal potencia, Estados Unidos, está protegiendo su mercado interno, subiendo aranceles al resto, uno dice 'acá no es un problema de plata, de cuánto desembolsa el FMI', sino que el problema tiene que ver con una dinámica de un país que se va quedando sin dólares porque la respuesta política que el Gobierno está adoptando es abrir más la economía y retrasar el tipo de cambio", evaluó Vanoli en declaraciones a Radio Splendid.

En ese sentido, el exfuncionario recordó que "el BCRA no para de vender dólares hace 10 días" y con ello caen las reservas, mientras que "el Gobierno no reconoce el problema económico y cambiario y ese no reconocimiento agrava las expectativas dentro del mercado", afirmó.

En la convertibilidad, recordó el exdirector del Banco Central, "decían 'La Argentina tiene equilibrio fiscal, no debería tener problemas' y el déficit externo se llevó puesta la convertibilidad. Lo mismo le pasó a Macri. En 2018 y 2019, cuando a Macri le explota la crisis, ensaya dos cuestiones, primero un ajuste fiscal importante y por otro lado bandas de flotación, como se quiere hacer ahora, que el dolar tenga piso y techo, y uno puede recordar que en 2019 lejos de que el equilibrio fiscal frene la inflación, se duplicó, el tema cambiario no paró y la presión cambiaria hizo que Macri tuviera que poner el cepo".

En esa línea, Vanoli consideró que "no es una cuestión de déficit fiscal" sino que "es una cuestión cambiaria, de dólares" y que "lo único que puede frenar una situación crítica es plata y hechos", pero "nadie tiene claro cómo va a ser la política cambiaria de los próximos días y meses", advirtió, poniendo en foco una de las principales preocupaciones de los inversores.

En la actualidad, concluyó Vanoli, "el Gobierno está en una trampa" porque "no puede seguir el status quo hasta las elecciones y por otro lado no lo veo con capacidad ni voluntad de solucionar los temas de fondo".