"Es difícil calmar a los mercados en un día como hoy", aseguró el economista y exrepresentante de Argentina ante el FMI Héctor Torres.

Y calificó a las últimas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, como "confusas": "Primero, anunciando que iban a venir 20 mil millones de dólares y 5 mil del Banco Mundial y el BID y que eso iba a aumentar las reservas en 50 mil millones de dólares. El mismo día fue desmentido por la vocera del Fondo, lo cual no quedó muy bien", recordó Torres en diálogo con la 750.

"Ahora lo que está tratando de decirle al mercado es que no van a ser 20 mil millones, pero va a ser mucho. Está poniendo la vara muy alta, y yo no creo que sea así. Pero el problema es que un tipo de cambio semi fijo como este es difícil de sostener en una situación con reservas negativas, con un déficit de cuenta corriente y una situación mundial muy volátil que exige tener una flexibilidad para responder a eso. Tener un tipo de cambio fijo en esa situación y pensar que el Fondo te va a financiar ese tipo de cambio fijo... no creo que sea cierto", agregó.

En esa línea, dijo que el Estado interviene en el mercado de cambios a través de muchas formas. "El dólar blend es una de ellas, después interviene en el mercado de bonos y en el de futuros. Eso es evidente. El que ofrece dólares en el mercado es siempre el Estado, y de eso hace ya varios días, y se ve que las reservas están cayendo. Y en realidad las reservas ni siquiera son del Estado, son encajes de los privados. Es una situación difícil de sostener", expresó el economista.

"Sería más lógico explicarle a la gente que, dada la situación internacional tan volátil, vamos a tener que flexibilizar el tipo de cambio, y para eso está el dinero del Fondo, que va a apoyar una salida de este crawlin peg en el cual se metió. Sería más creíble", finalizó.