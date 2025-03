Este lunes, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez exhibió a través de su cuenta de la red social X la respuesta que la Corte Suprema le brindó ante el pedido de acceso a la información que había realizado a mediados de marzo para conocer las condiciones en las que asumió el flamante juez del máximo tribunal Manuel José García-Mansilla, quien fue designado por decreto por el presidente Javier Milei en febrero pasado.

"El pedido de acceso a la información pública estuvo motivado porque la jura del juez García Mansilla en comisión fue muy particular. Se hizo sin público, casi clandestinamente, sin convocar a los medios, y fue muy breve. Sobre la base de este acto tan poco usual para lo que son las juras de los jueces es que solicité un pedido requiriendo cuál era el respaldo administrativo, cuáles eran los requisitos que le habían solictado a García Mansilla", explicó Gil Domínguez, entrevistado en la 750.

"Hoy tuve una respuesta y me dijeron que no hay ningún expediente administrativo de sostén y que no se le requirieron a García Mansilla cuestiones básicas, como por ejemplo que acreditara que había dado de baja su matrícula profesional, que acreditara que había renunciado a los patrocinios letrados de los clientes, ya sea en causas en trámite o en asesoramientos, y que no había acreditado la capacitación obligatoria de la Ley Micaela, que es para toda persona que ingrese a los poderes del Estado", continuó el abogado constitucionalista.

"Nada de eso se cumplió. Fue una jura totalmente irregular, sin respaldo de un expediente, sin requerirle cuestiones básicas para constatar si estaba en condiciones de asumir el cargo, y hecha en unas circunstancias muy particulares. Los jueces de facto juran de esta manera: clandestinamente y sin cumplir con los requisitos", enfatizó.

Además, comparó la jura de García Mansilla con la de los dos últimos jueces que ingresaron a la Corte Suprema, durante el gobierno de Mauricio Macri: Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti: "A ellos sí se les requirieron estas cuestiones. Se les pidió la supsensión de la matrícula, hubo una acordada que sostuvo la jura. Acá ni siquiera eso. Hay nada más que un acto de jura. Es lo único que tiene la Corte para exhibir", lamentó.

