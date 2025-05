Las elecciones legislativas 2025 en la Ciudad de Buenos Aires se celebran este domingo 18 de mayo. Por ese motivo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de la ciudadanía el padrón electoral definitivo para consultar el lugar de votación . ¿Cómo es el paso a paso para consultar los datos, la escuela y mesa correspondiente para votar?

Para los comicios 2025, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad quedaron suspendidas por decisión de la Legislatura porteña. De esta manera, en la Ciudad no habrá instancia de elecciones primarias, tal como sucederá en las elecciones legislativas nacionales de octubre,

Desde el Gobierno local destacaron que la Ciudad ya cuenta con un Tribunal Electoral propio, creado hace algunos años, pero que formará parte de las elecciones por primera vez en 30 años.



En la Ciudad de Buenos Aires se usa la Boleta Única Electrónica. Imagen: archivo.





¿Cómo consultar el padrón electoral?

En el sitio oficial de la CNE se puede consultar el nombre y la dirección del establecimiento en el que votan los ciudadanos, ingresando estos datos:

Número de documento.

Género.

Distrito.



Código de validación.

Luego, el sistema arroja el nombre y la dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden para ofrecerlos a las autoridades en el momento del voto.

Estas elecciones mantendrán el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Este sistema permite seleccionar los candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir una boleta propia. Este sistema permite seleccionar los candidatos a través de una pantalla táctil e imprimir una boleta propia.

¿Es obligatorio votar?

El voto es obligatorio. Quienes no concurran a votar deben justificar por qué no fueron. Aquellos que no justifiquen su ausencia deberán pagar una multa. Están habilitados para votar 2.526.676 ciudadanos empadronados, según el último registro. Podrán hacerlo con cualquiera de los documentos permitidos para sufragar.

El voto en Argentina es obligatorio. Imagen: archivo.





¿Qué documento es válido para votar?

Los documentos válidos para votar son:

Libreta Cívica.

Libreta de Enrolamiento.

DNI verde.

DNI celeste.

DNI tarjeta.

El ejemplar del documento debe ser igual o posterior al que figura en el padrón electoral. No está permitido el voto de ciudadanos cuyo documento corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral ni de aquellos que presenten el “DNI en su celular”.

