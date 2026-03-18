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El Gobierno cumplió con el pedido de Trump sobre las patentes
Un límite a la producción de medicamentos
La medida impide la fabricación de genéricos, más económicos que los originales, para facilitar el acceso a la medicación. La concesión a EE.UU y el impacto en precios.
18 de marzo de 2026 - 23:35
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La medida que flexibiliza el otorgamiento de patentes químico-farmacéuticas.
(Dafne Gentinetta)
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