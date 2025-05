La dirigencia de Gimnasia de La Plata se encontró en la mañana de este lunes con pasacalles amenazantes ubicados en la entrada de Estana Chica, donde entrenan y concentran los jugadores. “Cowen andate. Huevo o plomo, con Gimnasia no”, decía uno de ellos, en referencia al presidente Mariano Cowen.

Tras la aparición de la intimidación, se inició una investigación de oficio. La misma quedó a cargo de la fiscal Virginia Bravo, titular de la UFI N°7 de La Plata. No es la primera vez que aparecen pintadas contra la dirigencia del Lobo. Hace pocas semanas también se colgaron carteles en la sede del club. "Se acabaron las posibilidades, chau Comisión Directiva" y "Andate Cowen, títere", decían algunos de los mensajes en aquella ocasión.

La crisis de Gimnasia de La Plata

El intimidante mensaje se produjo en un contexto más que adverso para el club. El Lobo quedó eliminado este domingo de la Copa Argentina tras empatar 1 a 1 y luego caer 5 a 4 por penales ante Central Córdoba de Rosario, equipo de la Primera C, cuarta división del fútbol argentino, por los 16avos de final.



En el Torneo Apertura tampoco le ha ido bien: quedó decimoprimero en el grupo B con 16 puntos, tras cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas, por lo que no pudo clasificarse a octavos de final. Los malos resultados no solo responden a esta temporada. En 2023 el equipo estuvo a punto de descender, pero le ganó el desempate a Colón de Santa Fe. El 2024 no fue mucho mejor: Gimnasia solo sumó 3 puntos más que el año anterior.

El intimidante pasacalle contra la dirigencia.





En la actualidad se ubica en el puesto 25 de los promedios, pero con Aldosivi y San Martín de San Juan por debajo, que al estar recién ascendidos solo dividen por uno. Gimnasia acumula 109 unidades y está por encima de Banfield y Central Córdoba de Santiago del Estero (108) y Sarmiento (96).



La crisis no solo es deportiva, sino económica e institucional. Días atrás renunciaron el tesorero Manuel López y el revisor de cuentas Ariel Lombardi. Según consignó el medio TyC Sports, el club no solo tiene importantes deudas con los futbolistas, sino con los demás empleados del club.

Tras la eliminación de la Copa Argentina, el entrenador Diego Flores se reunió con Cowen y con el manager Mariano Messere y llegaron a la decisión de común acuerdo de ponerle fin al ciclo del DT, que solo duró 90 días (13 partidos) al frente del equipo. De esta manera, la dirigencia deberá contratar al quinto técnico en dos años medio de mandato.

Mariano Cowen asumió la presidencia del club en diciembre de 2022 y no ha confirmado su candidatura para las elecciones previstas a realizarse en noviembre de este año.

