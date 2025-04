“Fue el partido más importante de mi carrera”, afirmó ayer Cristian Fabbiani, entrenador de un Newell’s que sorprendió a Boca el domingo en el Coloso del Parque. “Este es un plantel sin egos, con jugadores que hacen caso y que tienen mucho compromiso”, valoró el entrenador rojinegro que logró que el equipo obtenga ocho puntos de los últimos doce que disputó, registro que hace mucho tiempo no ocurría el parque Independencia. “Pero todavía no logramos nada y el jueves tenemos un partido muy importante al que vamos a jugar con lo mejor”, adelantó el entrenador. La Lepra se prepara para debutar el jueves en Copa Argentina en cancha de Platense.

Fabbiani le cambió la cara a Newell’s con solo un mes de trabajo. Más allá de los resultados, el once en cancha luce con confianza y mejoró el nivel individual de todos sus jugadores. “La clave está en creer en los jugadores. Y mi fuerte es la relación que tengo con ellos. Porque el fútbol es básico y a ellos les gusta cuando le proponés eso. A Boca le ganamos por el carácter que mostró el equipo y el apoyo de la gente. También fueron fundamentales nuestros dos centrales (Luciano Lollo y Víctor Cuesta) para que (Milton) Giménez y (Edison) Cavani no sean figuras. Hicimos un partido perfecto, el que quisimos jugar”, analizó Fabbiani. Y agregó: “Boca no pateó al arco, defendimos los espacios que teníamos que defender y tratamos de que no nos lanzaran centros. Nos cerramos para que jueguen por fuera, sabíamos que Lautaro Blanco tiene uno de los mejores centros del país. Sabía que si le tapábamos las bandas lo íbamos a ganar de esa manera. La tenencia fue 70 por ciento a 30 para Boca, pero si la pelota la tienen los defensores quiere decir que las cosas las estábamos haciendo bien”.

Newell’s volvió a ayer a las prácticas porque el jueves debuta en 32avos de final de Copa Argentina. El equipo jugará ante Kimberley de Mar del Plata a las 21 en cancha de Platense. Por el torneo Apertura la Lepra visitará el lunes a Tigre, la revelación del campeonato y de la Zona A con 24 puntos. “Es un torneo que te puede llevar a jugar una copa internacional. Le vamos a dar toda la importancia a Copa Argentina, no nos vamos a guardar nada para el jueves”, adelantó el técnico respecto al partido de pasado mañana ante el conjunto marplatense.

Luciano Herrera es la mayor duda en la formación leprosa porque el ex Defensa y Justicia pidió el cambio el domingo ante Boca. No está lesionado y el técnico esperará por su evolución en las próximas horas. También están en observación Victor Cuesta, por una contractura, y Mateo Silvetti, quien por un golpe de Belmonte el domingo perdió una pieza dental. La idea de Fabbiani es no hacer cambios para repetir el once que se impuso ante el xeneize pero la eleción está sujeta a la recuperación que muestren los jugadores, más aún porque el domingo algunos de ellos terminaron extenuados.