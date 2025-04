Central se plantea pelear por el primer puesto de la Zona B y la oportunidad la tendrá el sábado en Arroyito, ante Vélez. El canaya recibirá al equipo de Guillermo Barros Schelotto con la ausencia de Jaminton Campaz por suspensión. Hoy se lanza la reserva de lugar en las populares del Gigante para los socios con cuota de marzo paga.

Si el canaya le gana el sábado a las 15.30 a Vélez en el Gigante llegará al primer puesto de la Zona B en caso de que el domingo no le gane Independiente a Lanús en el sur bonaerense. Los canayas ya se sienten clasificados a los octavos de final y pretenden jugar la instancia eliminatoria en condición de local, para lo cual deben permanecer entre las primeras posiciones de su zona.

Ariel Holan deberá encontrar reemplazo para Campaz, quien ante River sumó su quinta amarilla. La ausencia del colombiano supone una nueva oportunidad para Maximiliano Lovera, aunque su bajo nivel hace tiempo que lo mantiene en banco de suplentes. Holan hace fútbol el jueves para definir el reemplazante del colombiano.

Pero en defensa es un hecho el regreso de Facundo Mallo por Agustín Bravo. Lo que no está tan claro es que estén disponibles Juan Giménez y Carlos Quintana. Ambos no se encuentran en plenitud física y si bien serán exigidos en el entrenamiento de pasado mañana lo más probable es que apunten a regresar en el partido con Los Andes por los 32avos de final Copa Argentina el próximo miércoles 9 en el estadio de San Nicolás. Para este encuentro se venderán entradas el lunes y martes en el Gigante de Arroyito para el público en general a un costo de 30 mil pesos la general. Para el compromiso del sábado por el torneo Apertura ante Vélez la reserva de populares se habilitará hoy a las 14 en la página web de Deportick para socios con cuota de marzo paga. También se podrán comprar plateas socios a 25 mil pesos. El expendio de plateas para no socios será el jueves a un costo de 40 mil pesos, aunque sujeto a disponibilidad.