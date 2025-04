A más de un año de anunciar las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema, el Gobierno de Javier Milei camina a paso firme hacia una dura derrota. Sin haber intentado siquiera una negociación con Unión por la Patria, el principal interbloque opositor de la Cámara Alta, el oficialismo sigue sin conseguir los votos para lograr el nombramiento de ambos magistrados, a quiénes terminó designando por decreto el 27 de febrero y sin poder avanzar plenamente porque a Lijo le rechazaron el pedido de licencia de su juzgado en Comodoro Py. Fuentes libertarias barajaban, sin demasiada esperanza, algunas opciones para evitar el fracaso: hacer caer la sesión de este jueves a las 14 por falta de quórum o bien postergar la convocatoria hasta nuevo aviso. El retiro de los pliegos, la alternativa que los bloques aliados le propusieron al Gobierno, fue descartada en días atrás por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Hace rato que no hay ninguna negociación. Nunca la hubo. La idea de ellos es tensar y avanzar a cómo de lugar. Están quemando las naves y llevando a la Argentina a una situación sin precedentes", asegura una fuente del peronismo en diálogo con Página/12. Incluso después de la división del bloque Frente Nacional y Popular, que preside José Mayans, los números no son favorables para el Gobierno. Los cuatro senadores que crearon Convicción Federal --Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis) y Carolina Moisés (Jujuy) siguen dentro del interbloque de UxP y no dieron señales a favor de ninguno de los pliegos. Pero incluso en el hipotético escenario de no contar con esos cuatro votos para el rechazo, el interbloque quedaría en 30 integranes, 5 por encima de los necesarios para terminar con el sueño de la corte mileista.

Además, hay varios legisladores de otras bancadas opositoras que ya se expresaron en contra de los pliegos, sobretodo después de que ambos candidatos aceptaran saltear al Senado y ser designados "en comisión".

En el caso de Lijo, los entre 6 y 8 votos del interbloque peronista que podrían acompañar su postulación son compensados por los de la UCR, el PRO y otros bloques más pequeños. Es el caso de Pablo Blanco, Martín Lousteau y Carolina Losada (UCR), Alfredo De Angeli, y Luis Juez (PRO), Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso), que públicamente se expresaron en contra del ascenso supremo del juez federal. En este contexto, tanto en el oficialismo como en UP coinciden en que superan con comodidad los 25 votos en contra.

Por su perfil conservador y pro grandes empresas, la figura de García Mansilla, en cambio, genera mayor aceptación entre opositores dialoguistas pero acumula más rechazo entre los peronistas.

En ambos casos, de todas maneras, el hecho de que ambos aceptaran el avasallamiento de las facultades que la Constitución Nacional pone en cabeza de la Cámara Alta para la designación de jueces de la Corte Suprema termina de complicar el panorama. García Mansilla fue incluso más allá y dijo ante los senadores en la audiencia pública de agosto del año pasado que él no juraría como cortesano por decreto.

Hasta la cordobesa Alejandra Vigo, del bloque colaboracionista Provincias Unidas, se había manifestado en contra del procedimiento elegido por Milei: "Nombrar a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto es un atropello y una amenaza a la división de poderes. El Ejecutivo no puede imponer su voluntad por sobre las instituciones. No voy a respaldar nombramientos de jueces del máximo tribunal por decreto. Además, es inadmisible que la conformación de la CSJN no contemple la participación de juezas", escribió en su cuenta de X apenas se conoció la decisión.

Desde ese bloque y también de los radicales "con peluca" le proponían retirar las postulaciones y volver a negociar poniendo sobre la mesa la ampliación de la Corte a 7 o 9 miembros. Para hacerlo había que aprobar el retiro en una sesión, que podría ser la de este jueves. Pero fue el propio jefe de Gabinete quien echó por tierra con esa idea. "No, no lo evalúa el Gobierno. No los va a retirar", respondió Francos en los últimos días y defendió la jugada oficial: "Ambos ministros de la Corte fueron designados por decreto en función de las facultades constitucionales y están en funciones hasta el 30 de noviembre de este año cuando finalice el periodo de sesiones", agregó.

En sus declaraciones dejó entrever cierto malestar con Lijo por no haber renunciado a su juzgado. "Todavía no ha asumido, pero veremos qué hace; deberían preguntarle a él", retrucó.

¿Qué pasa si se rechazan los pliegos?

Tanto en el Senado como en el Poder Judicial comenzó hace tiempo a debatirse sobre las consecuencias del voto negativo de la Cámara Alta. Desde UP sostienen que inmediatamente deben cesar en sus fuciones, ya que el nombramiento "en comisión" se sostiene hasta tanto se expresen los legisladores. La Casa Rosada, en la voz del propio Francos, asegura lo contrario: "García Mansilla puede seguir en su cargo constitucionalmente, aún si el Senado le rechaza el pliego", afirmó. El propio involucrado opinó lo mismo cuando le tocó defenderse ante el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien tramita una medida cautelar contra los nombramientos.

"Desde el 27 de febrero de 2025 estoy ejerciendo en la Corte de Justicia de la Nación la función judicial prevista en la Constitución", indicó García Mansilla en su descargo, y sostuvo que su remoción solo puede darse mediante juicio político, de acuerdo a los artículos los artículos 53 y 110 de la Constitución.

Luego de recibir las presentaciones de Lijo y García Mansilla, Ramos Padilla decidió postergar una definición hasta tanto el Senado se exprese sobre los pliegos. Es decir que podría resolver la cuestión una vez que este jueves la Cámara alta defina su postura sobre los candidatos.

En este escenario tan vertiginoso, la situación de ambos jueces parece estar todavía en el aire.