El secretario gremial de la comisión directiva del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), Maximiliano Bronzuoli, apuntó a las “políticas neoliberales de aperturas indiscriminadas de importaciones” del Gobierno de Javier Milei luego que la empresa FATE comenzara a despedir empleados de su planta ubicada en San Fernando.

La asamblea de los trabajadores de FATE deliberó en la tarde de este lunes y se movilizó al culminar el encuentro hacia la intersección de la autopista Panamericana y Márquez, para visibilizar los despidos en la fábrica ubicada en San Fernando. La conducción del SUTNA sostuvo que la decisión fue “visibilizar” el conflicto en esa empresa con el reclamo en ese punto neurálgico de San Isidro.

“Los despidos en FATE comenzaron el año pasado con 97 compañeros, después hubo un conflicto, un pedido de apertura de preventiva de crisis. En esa apertura la empresa quería flexibilizar totalmente los salarios, las condiciones de trabajo, pedía suprimir el premio a la producción”, recordó Bronzuoli en diálogo con la 750.

Según sus palabras, la patronal, al no poder lograr su cometido, “esperaron que pasaran unos meses” para “atacar de nuevo con despidos totalmente injustificados”.

La empresa apeló al Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite cesantías con indemnización reducida por “fuerza mayor o disminución de trabajo no imputable al empleador”; no obstante, el sindicalista aseguró que ahora no pueden utilizar esa herramienta.

Apertura de importaciones, el golpe final a la industria local

“Hay un ataque constante por la situación que tenemos en este momento. Nosotros producimos en el país cubiertas de neumáticos de tractores, todo lo agrícola y es una empresa nacional. Ellos, al entrar productos muchísimo más baratos de afuera, dicen que tienen problemas de ventas y es lógico”, sostuvo.

En este sentido, Bronzuoli afirmó que “las importaciones están cortando el trabajo del pueblo argentino”.

“Las industrias y los trabajadores estamos padeciendo estas políticas neoliberales y de aperturas indiscriminadas de productos que hacen afuera, totalmente aranceladas por los Gobiernos de esos países”, cerró.

FATE despidió hasta ayer lunes al menos a cinco operarios, por lo cual el gremio había desarrollado un paro desde el sábado pasado hasta hoy a las 6 de la mañana. Aunque todavía no se sabe el número concreto, parece que la patronal envió más telegramas de despidos a trabajadores y trabajadoras de FATE.