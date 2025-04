Tras la confirmación del fallecimiento del actor y humorista Toti Ciliberto a los 63 años, diferentes amigos y allegados a su entorno lo despidieron en las redes sociales con recordatorios y palabras de cariño.

El comediante Larry de Clay, quien dio a conocer la triste noticia, le dijo adiós a su amigo a través de una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram. "Esta tristeza es enorme. No tengo consuelo. Volá alto, hermano, te vamos a extrañar toda la vida", escribió el artista. En la imagen que acompaña el mensaje se lo ve junto con Ciliberto en el estudio de ShowMatch, uno de los últimos proyectos que compartieron juntos.

Toti, que había saltado a la fama con varios colegas en Videomatch, el programa televisivo que conducía Marcelo Tinelli, se encontraba internado por “un problema intestinal que había sufrido hace tres o cuatro meses”, según había consignado Raúl Germán Biaggioni —nombre verdadero del humorista— a una señal televisiva.

En los comentarios del posteo de De Clay, el colega y humorista Pachu Peña sumó: "Descansa en paz, Toti querido. Qué tristeza”.



Pichu Straneo, también miembro del exgrupo de comediantes de Videomatch, le comentó el posteo a De Clay: "Uy no lo puedo creer Raúl, se nos fue el Toto, tan buena gente, tan cálido mucha luz para su partida". Asimismo, en su propia cuenta de Instagram, le dedicó una publicación de despedida a su amigo: "Toto hermoso. Qué injusta que es la vida a veces, ¿por qué se lleva a seres tan buenos como vos? No lo puedo creer. Mucha luz para vos, amigo”.

El actor y humorista José María Listorti lamentó la pérdida de Ciliberto con otro mensaje conmovedor en los comentarios de la foto de Larry De Clay: "Que tristeza! Que fenómeno era el Toti!". En tanto, en sus historias de Instagram compartió una foto donde se lo ve con Ciliberto, en un recuerdo festivo y alegre.

Por su parte, el comediante Fernando Ramírez también le dijo adiós. “Totino de mi alma. Hermano de la vida. Estamos destrozados. Un cachito más... estabas tan feliz. Siempre bueno. El mejor. Siempre ahí. Te extraño para siempre. Te quiero, mi Totino“, escribió.

Sergio Gonal, quien comentó primero en el posteo de De Clay que Toti era "un gran tipo", publicó un video en sus redes junto al fallecido humorista, y expresó: "Quiero recordarte de esta manera Toti querido, siempre intentando generar lo mejor, siempre queriendo hacer, siempre disfrutando de esta vida que hoy nos golpea con tu partida. En vida te dije gracias muchas veces. Fuiste un gran tipo conmigo, vos y tu familia. ¡Buen viaje amigo querido! Que en paz descanses".

“Totito, no lo puedo creer. Me abriste la puerta de VideoMatch, y lo más importante: de tu familia”, escribió Álvaro Navia en sus redes. “Mi familia te va a extrañar mucho, amigo”, completó. En tanto, Pablo Granados también compartió la triste noticia con una foto de Toti en sus historias de Instagram, al igual que el conductor Diego Korol.

El actor Gaston Pauls, quien condujo la producción Seres Libres y había entrevistado a Ciliberto sobre su durísima lucha para salir de las adicciones, también lo despidió en sus historias de Instagram: "Hermoso Toti. Buen viaje. Te quiero".

Quién era Toti Ciliberto

Ciliberto, nacido el 25 de mayo de 1961, conoció la popularidad de la mano de Marcelo Tinelli en el programa Videomatch en la década de los 90. Participó en cientos de skechs cómicos junto a De Clay, Pachu Peña y Pablo Granados.

En 1997 condujo el programa "Adivina adivinador", caracterizado como el personaje Riquelme y en 2013 encabezó el mítico programa dirigido por Gerardo Sofovich, ‘La peluquería de don Mateo’ junto a René Bertrand.

En cine participó de películas como ‘Vivir intentando’ junto a la agrupación Bandana; ‘Brigada explosiva’; ‘Misión pirata’ con Emilio Disi, Gino Renni, Luciana Salazar, Bicho Gómez y La Hiena Barrios, y ‘Cuatro de copas’ con Pablo Yotich y Federico Luppi.

Su lucha contra las adicciones

En 2021, el actor abrió su corazón con Gastón Pauls para el programa Seres Libres, de Crónica HD para hablar de su adicción a la cocaína. "Tenemos que tomar conciencia, hay cosas que están pasando que no tienen que pasar, esto se desmadró, ya está llegando a los niños y están consumiendo basura. Está perdiendo nuestro futuro", había apuntado el humorista.

"Arrancó antes de empezar VideoMatch, sentí que arrancó como una broma, uno piensa que lo maneja. Cuando entro a VideoMatch, la presión, trabajar en vivo, hacer personajes, viajes... Uno se engaña a sí mismo diciendo que lo ayuda, y en realidad no te termina ayudando, terminás perdiéndote vos, la confianza laboral, la familia", se sinceró Ciliberto.

Toti reveló que Marcelo Tinelli le advirtió que se cuidara: "En un momento, Marcelo Tinelli me llama y me dice 'yo no voy a juzgarte, pero quisiera cuidarte'. Me llevó una lucha de muchos años".

"La primera vez sentí que era fantástico, lo disfruté solamente la primera vez, después fue todo padecimiento. Mirá qué locura, yo soy profe de educación física, pero estaba pensando todo el tiempo en eso... Cada vez necesitás más para lograr algo que nunca lo conseguís como la primera vez", detalló.

