“Tengo bronquitis, pero estoy con la conciencia transparente y al día”, advierte Horacio Durán, charanguista y figura fundamental de Inti-Illimani Histórico, apenas el grabador se enciende. La banda de la que forma parte, leyenda de la llamada “fusión latinoamericana” y del movimiento de la “Nueva canción chilena”, fue el aporte legendario en la programación de la reciente edición del Festival REC, celebrado en la ciudad de Concepción. Por más que en la grilla del evento lo que más abundó fueron el rock y otros estilos musicales novedosos, en su performance el proyecto derrochó una frescura y contemporaneidad sorprendentes. Lo que es más loable aún si se tiene en consideración que algunos de sus músicos están desde hace más de medio siglo pisando los escenarios.

“Lo importante es darle el reconocimiento a la dirección artística del REC por la orientación del contenido de este año”, apunta el artista, que se presentó con su banda en la jornada de cierre, el domingo 16 de marzo. “No se trata de convocar a los nombres que están en onda y en el momento, sino a la que ha sido la música principalmente de nuestro país en los últimos años. Eso habla muy bien del evento, lo que se vio reflejado en la convocatoria de ambos días. Nos sentimos honrados de que nos haya visto mucho público de todas las edades, sobre todo el más joven. Y más si tomamos en cuenta que nosotros tenemos un lenguaje musical más elaborado, especialmente en lo musical. Verás que hay temas instrumentales, y una sonoridad muy pulida y muy consistente, desde el punto de vista tradicional”.

-La vigencia que evidencian habla muy bien de ustedes.

-A pesar de los 57 o 58 años que tenemos como proyecto, nos importa que esa cuota de vigencia capte a la gente más joven. Independientemente del paso de los años, hemos procurado siempre mantener nuestro nivel. Además de que tenemos canciones que son muy masivas, otra cosa con la que quizá engancha el público es que tocamos temas de Víctor Jara, Violeta Parra y Patricio Mann, y lo hacemos aún con mucha emoción. Eso llega al corazón de un público vasto en nuestro país.

-Algo que llama la atención de la escena musical chilena de los últimos años es que está atravesada por la música popular y el folklore, lo que sugiere que sendos estilos siguen siendo fuente de investigación e inspiración.

-Comparto lo que dices. En Argentina, según mi opinión, el folklore quedó en cierto estadio. En Chile, durante los años 50 y 60, el folklore argentino, el de Atahualpa Yupanqui, Los Fronterizos y Los Chachaleros, era visto con admiración. Desde ese entonces tuvimos muy buena relación con la escena argentina. Quiero citar a Jaime Torres, gran charanguista e íntimo amigo mío, que murió hace unos años, porque siempre nos sorprendió su disponibilidad. Y eso está también en muchos otros músicos. Tanto él como Mercedes Sosa, siempre estuvieron muy al día. Por eso fueron apreciados por los rockeros más rockeros de Argentina, y es que allá hay mucho respeto de un lado hacia otro. En Chile, en los últimos años, se desarrolló un diálogo entre el folklore y los nuevos cantantes, aunque con una mirada más curiosa y apasionada hacia una tradición fuerte.

-¿Y de todo ese acervo cuál ha sido el género que tuvo mejor diálogo?

-La cueca chilena. Es especial lo que ha pasado con este lenguaje muy propio de nuestro pueblo. Los jóvenes se abrieron a la cueca, y no ahora, sino desde hace unos 20 años. Quizá más. Antes la cueca era una cuestión más del folklore, ya fuese como expresión de canto o de baile, y ha tenido un renacimiento que es impresionante.

-Sos charanguista. No sé si estuviste al tanto de los comentarios discriminatorios que tuvo el diputado argentino Miguel Ángel Pichetto al momento se referirse sobre el lugar que él cree que ocupa el instrumento en la cultura popular nacional.

-Sí, estoy al tanto y en Chile marcamos posición al respecto. En los últimos años, constituimos la Sociedad Chilena del Charango. Hay miles de muchachos y muchachas que tocan el instrumento. Lo que él dijo está relacionado con esta idea ultra reaccionaria y ultra conservadora que tiene gente como este señor. A partir de lo que sucedió, emitimos un comunicado. Es una locura lo que afirmó, una estupidez. Los hechos de creación humana, sucedan donde sucedan, sin importar los contextos históricos y culturales, terminan permeando. Y eso pasa en cualquier parte del mundo. La identidad del charango no es boliviana, sino más bien andina, porque no está determinado su lugar de nacimiento. Lo único cierto, al respecto, es que en Bolivia y Perú es donde se desarrolló más. Si algo bueno veo en lo que dijo este diputado es que nos pone a pensar quiénes somos y por qué hacemos esto.

-Inti-Illimani Histórico sigue apostando por el mestizaje musical y también por revisitar el patrimonio musical latinoamericano. De eso da constancia Fiesta, su último disco de estudio. No obstante, ese material apareció en 2017. En su caso, ¿de qué depende la salida de un álbum?

-A estas alturas de la vida, decantar en una nueva propuesta quizá es más lento. Piense que como Inti-Illimani e Inti-Illimani Histórico tenemos cuarenta y tantos discos. En cualquier ámbito de la creación humana, la producción en la edad adulta no se puede comparar con cuando uno es joven. Ésa es la razón por la que no hemos sacado más discos. También tiene que ver con un público consolidado en un estilo de hacer las cosas, como en el caso nuestro, que romper con eso es difícil. Hemos estado conversando sobre algunas ideas, pero no se dio nada aún. Aunque sí nos gustaría.

Durán es miembro fundador de Inti-Illimani, pero, tras una batalla legal por el nombre del grupo con otros integrantes, un árbitro externo determinó en 2004 que usaran el apelativo “histórico” temporalmente, mientras se resolvía judicialmente la denominación. Sin embargo, hoy ese patronímico pasó a ser definitivamente parte de la banda. “Esa división del grupo fue compleja, nada fácil”, reconoce quien actuó por última vez en Buenos Aires en 2018. “Pero nos pareció bien llamarnos ‘histórico’ porque las canciones más importantes de Inti-Illimani son de la autoría de Horacio Salinas, quien es parte de la banda. Aunque la gente nos sigue llamando Inti-Illimani, eso ya está sancionado. De todas formas, nos gusta el nombre: somos Inti-Illimani y somos una historia de una solidez permanente”.