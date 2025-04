Pese a que los indicadores financieros y cambiarios le dieron un día de respiro al gobierno, el frente externo le suma complicaciones. El complejo sojero retacea la cosecha, las reservas internacionales no rebotan y agencias de calificación de riesgo, como en el caso de Moody's (una de las "tres grandes"), empiezan a enviar advertencias al mercado.

El Banco Central (BCRA) logró cortar este martes una racha negativa en el mercado oficial, al terminar la jornada con una compra neta de US$ 53 millones. Se trató del primer saldo favorable en 12 ruedas. Por su parte, las reservas brutas internacionales aumentaron US$ 384 millones, hasta los US$ 25.436 millones.

La suba respondió a movimientos habituales de comienzos de mes, aunque los mismos no lograron compensar la pérdida de US$ 723 millones que se había visto el lunes.

Este martes hubo algo de aire con el dólar blue que bajó 10 pesos y cerró en 1315 pesos (para la venta, y 20 pesos más abajo para la compra) , mientras rebotaron las acciones de la bolsa porteña.

En este escenario, el dólar minorista operó a $1.044,28 para la compra y a $1.104,03 para la venta. En el Banco Nación, en tanto, el billete se ubicó a $1.054,25 para la compra y a $1.094,25 para la venta. En el segmento mayorista, el dólar cerró a $1.074,75 por unidad este martes.

Los contratos del dólar futuro arrojaron bajas en todos sus plazos. Para los próximos dos meses el mercado "pricea" ahora un aumento del oficial del 7,7%, cuando en la jornada previa la cifra era del 9,4%.

Asimismo, el mayor incremento mensual se espera para octubre (+4,8%).



El MEP operaba a $1.314,46, por lo que la brecha con el oficial se ubica en el 22,3%. El Contado con Liquidación (CCL) se ofrece a $1.317,17 y el spread con el oficial ronda el 22,6%. Ambas cotizaciones suponen una baja con respecto al coerre anterior, semejante al que se verificó en el dólar blue.

El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, cotizó a $1.423,83.

Liquidación de exportaciones

El último informe del sector exportador de cereales y oleginosas señala que en marzo se liquidaron 1880 millones de dólares, un 15 por ciento menos que en febrero. El comunicado de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), muy breve, alerta además que "Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora". El sector fue responsable durante el año 2024 del ingreso del 45 por ciento de las divisas liquidadas por exportaciones, lo que pone de relieve la importancia de su actitud ante la decisión de liquidar o seguir esperando.

Mala señal de las calificadoras

La presión del frente externo empieza a trasladarse a los informes de las calificadores de riesgo. Una de las que lanzó nuevas advertencias fue Moody's, indicando que existen riesgos de incumplimiento de la deuda.

“Argentina está atravesando un fuerte cambio de políticas que está fortaleciendo el perfil crediticio soberano. Los ajustes fiscales y monetarios están aliviando los desequilibrios económicos de larga data, estabilizando las finanzas externas y disminuyendo la probabilidad de incumplimiento soberano”, elogió, por un lado, Moody’s en su último informe.



Sin embargo, la calificadora de riesgo advirtió que “siguen existiendo importantes riesgos de incumplimiento mientras el Gobierno se prepara para eliminar los controles cambiarios y de capital. Esta tarea es difícil y podría desencadenar nuevos desequilibrios o poner en peligro la estabilidad de la balanza de pagos”.

Clima bursátil

En el plano de los activos bursátiles, las acciones comenzaron abril con una recuperación tras la volatilidad y tensión de marzo. La bolsa porteña logró cortar una racha de cuatro caídas consecutivas y cerró con un rebote cercano al 1 por ciento. Sin embargo, los bonos en dólares registraron mayoría de bajas y el riesgo país se consolidó por encima de los 823 puntos básicos.

El índice líder S&P Merval mejoró 0,8%, tras caer un 2,3% en la jornada anterior y cerrar marzo con alza del 6% en pesos (pero una baja en dólares). Los ascensos del día fueron protagonizados por las acciones de Pampa Energía (+2,6%), Cresud (+2,4%); y Transportadora de Gas del Sur (+2,3%).

El riesgo país del banco J.P. Morgan subió 0,9% a 823 puntos básicos, un días después de haber trepado de manera intradiaria a los 867 unidades como máximo en cinco meses y acoplado también a la aversión global de los mercados. Los títulos en dólares volvieron a ceder. Las caídas fueron lideradas por el Global 2029 (-1,6%); el Bonar 2041 (-1,6%) y el Global 2035 (-0,6%). La nota del día la dieron los bonos en pesos que ajustan por CER, y los instrumentos a tasa fija, que rebotaron hasta 3%.