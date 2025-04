El actor estadounidense Val Kilmer murió a los 65 años. Su hija, Mercedes Kilmer, fue quien confirmó la noticia a The New York Times e informó que la causa de muerte había sido una neumonía. El actor fue diagnosticado con cáncer de garganta en 2014, enfermedad de la que se recuperó pero que demandó numerosos tratamientos, incluyendo varias traqueotomías (en 2015 fue sometido a una y perdió la voz). Kilmer es conocido por haber interpretado al mítico Jim Morrison en la película The Doors de 1991 y también al ficticio Bruce Wayne en Batman Forever de 1995. Además, participó en Top Gun y protagonizó la divertida Willow junto al británico Warwick Davis.

Kilmer nació el último día de 1959 en Los Ángeles (California), inició su carrera como actor teatral y tiene un curioso récord académico: fue el estudiante más joven admitido en la prestigiosa escuela Julliard de Nueva York. Debutó en cine en 1984 con la comedia Top Secret! –una sátira sobre la Guerra Fría– y en 1986 obtuvo el papel de Tom "Iceman" Kazansky, el antagonista del Maverick de Tom Cruise en Top Gun. Esa participación marcó un antes y un después en su carrera y lo consolidó como estrella hollywoodense.

Los 80 y los 90 fueron, quizá, su punto más alto de fama y prestigio en la gran pantalla. En 1991 encarnó al músico Jim Morrison en The Doors bajo la dirección de Oliver Stone; aquella fue una actuación que cosechó varios elogios por su notable metamorfosis. En 1995 interpretó al multimillonario Bruce Wayne y protector de Ciudad Gótica en Batman Forever, esa vez dirigido por Joel Schumacher, con quien no tuvo la mejor relación. "Rezo por no volver a trabajar con Kilmer... Tuvimos dos semanas en las que no me dirigió la palabra, pero fue una bendición", declaró alguna vez el director.

Como Jim Morrison en The Doors, de Oliver Stone.





Esos rumores consolidaron la imagen de una estrella conflictiva en los sets de filmación. Schumacher no fue el único en padecer el rodaje junto a Kilmer. En alguna oportunidad, el mismísimo Marlon Brando –quien trabajó junto a él en La isla del Doctor Moreau– llegó a decirle con dureza: "Estás confundiendo tu talento con el tamaño de tu sueldo". Y el director John Frankenheimer aseguró en su momento: "No me gusta Val Kilmer, no me gusta su ética de trabajo y no quiero que me asocien con él nunca más". A pesar de esos encontronazos en el ámbito laboral, Kilmer fue reconocido más tarde por sus colegas. El propio Schumacher admitió luego que Kilmer había sido "el mejor Batman" y el director Irwin Winkler, con quien trabajó en A primera vista, lo describió como "una experiencia maravillosa" y dijo que tenía "muchísimas ideas geniales".

Kilmer había tenido una formación clásica como actor de teatro en Julliard y, al mismo tiempo, lideró varios tanques cinematográficos de fama mundial durante su juventud. En él habitaban esas dos fuerzas (y de vez en cuando colisionaban): por un lado, sus aspiraciones de protagonizar films prestigiosos y convertirse en un "actor serio"; por otro, el desafío de sostener el perfil de "actor famoso" que había conseguido con sus actuaciones durante dos décadas. Su declive llegó en los años 2000, cuando entró en una espiral de la que le costó salir, con producciones que no llegaban a convencer del todo al público ni a la crítica y varios fracasos comerciales.

Esa situación de marginalidad lo llevó a actuar en películas independientes de bajo presupuesto y por algún tiempo se convirtió en una caricatura de sí mismo, pero en 2021 llegó Val casi como una redención: un documental que retrata esa ecléctica trayectoria con sus picos más altos y sus caídas. El film estrenó en Cannes y fue muy celebrado por su crudeza y su verdad: allí se recorría la carrera del actor pero también se mostraba su intimidad (incluso las secuelas físicas por el tratamiento, sus dificultades respiratorias y la pérdida de su voz original).

Kilmer regresó al cine con un cameo en Top Gun: Maverick, secuela del film de 1986 estrenada en 2022. Esa fue su última aparición en la gran pantalla y el público celebró su reencuentro con el personaje. Kilmer tenía una extraña habilidad para reírse de sí mismo, algo que puede verse con claridad en una película ATP como Willow, de Ron Howard, donde interpretaba al guerrero Madmartigan en tono de franca comicidad. Ambientada 17 años después, la serie de Disney+ creada por Jonathan Kasdan trajo de nuevo un eco de aquel personaje entrañable: en el sexto capítulo la voz de Madmartigan reaparece, pero la que se oye no es su voz sino la del hijo Jack, quien grabó las líneas que primero habían sido interpretadas por su padre.