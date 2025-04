“Entra al bar amigo. Afuera está el desierto de las calles, los peligros de un mundo cada vez menos fraterno. El tiempo tabulado, la oficina, las máscaras obligatorias, el desamor y hasta la policía.” (Reynaldo Sietecase)

Entre algunas risas, naipes y el fin de un copetín, se oye a un parroquiano, ya dispuesto a retirarse del boliche, decirle al trompa:

-Cobrame Pele…

Elevando la voz para que todo el mundo escuche, él responde:

-¿Lo de hoy, mi amigo?

Sobrenombres, chiste, broma, enojos, risas compartidas, el bar es un carnaval cotidiano. Una vez atravesada la puerta del boliche el cuerpo se aliviana, flota en un aire compañero que da la bienvenida a la segunda vida del pueblo. Todo allí puede ser tamizado por la lógica del humor. Reina un ambiente sereno, cordial, regido por códigos tan implícitos como inquebrantables.

Lugar que tiene por centro la fuerza física de las palabras. Basta quedarse un rato en silencio apoyado en la barra de cualquier bar para sentir el zumbido de las letras volando por el aire, impactando en los cuerpos, despertando oídos, alegrando y excitando bocas, mitigando desengaños irreparables.

La palabra en el bar tiene otro valor, otro peso, otra textura, razón por la cual se sostiene y defiende, como en ningún otro espacio, con el cuerpo. Allí adentro hablar es decir algo a alguien y por eso no se puede hablar de cualquier manera. Aquí aplica el principio etimológico que dice que: “Una palabra quiere decir algo en tanto quien la dice quiere algo al decirla”.

En los bares las jerarquías socialmente legitimadas -profesor, doctor, arquitecto, boxeador, músico, chef, etc.- quedan en suspenso.

Cada bar titula a sus parroquianos, quienes se ganan de alguna u otra manera su diploma. El doctor puede no haber pasado nunca por la universidad, ni atendido jamás a nadie, el boxeador ni asomado a un ring, y el profesor ni por casualidad haber dictado clase alguna.

A su vez, cada parroquiano responde al nombre que el bar le otorgó en un acto cuasi bautismal. Es muy difícil saber cuál es el nombre que figura en el documento de cada uno de los rostros históricos del lugar. Estos apodos resultan de hallazgos azarosos, un chiste, historias clandestinas o simplemente los pone el bolichero.

Fausto, firme parroquiano del boliche “Los amigos” cuenta:

-A mí acá todos me conocen por Fausto, hasta en el pueblo me llaman Fausto, pero me llamo Mauricio. Nombre que me cuesta reconocer como propio.

Allí una vez lo nombraron y lo convirtieron en un personaje Goethiano. Como al dueño que se lo conoce por Panca -que proviene de pan casero, por no tener forma, dicen los amigos entre risas-. En el bar se nombra, te nombran y ahí, adentro, ese nombre vale como articulador social. Porque brinda un lugar de pertenencia, de identidad, lo suficientemente fuerte como para atar a la vida a muchos y a muchas.

En los bares se produce un segundo nacimiento, los nombres que allí se ficcionan terminan por resultar más importantes que los de la ficción familiar. Poder hacerse un nombre, entre la casa y la plaza, que circule y tenga valor entre otros, es fundamental para sostener la vida en un mundo que se torna día a día más anónimo, más indiferente, más robótico.

Es una forma de hacer frente a lo Enrique Santos Discépolo alguna vez denomino el avance de la soledad internacional de la mujer y el hombre en la ciudad.

Los bares. Barcos en tierra a orillas del Paraná, de Reynaldo Sietecase con fotos de Mario Laus, publicado en 1997 por la editorial Fundación Ross, es un hermoso y cuidado libro, hoy un documento histórico cultural santafesino.

Trabajo que cruza relatos, testimonios y registro fotográfico de diferentes bares históricos de la ciudad de Rosario en la década de los 90. Los autores advirtieron sobre el descuido, la falta de legislación, protección y la inminente condena a la desaparición y el olvido de estos lugares emblemáticos de la ciudad.

Escriben: “Este trabajo pretende alertar sobre el holocausto del tiempo compartido, esta agresión a la amistad y los sueños”.

Hoy casi treinta años después podemos decir que esa embestida tuvo efectos devastadores. La cultura de los bares, como espacio semi público, articulador socio-económico, escuela de todas las cosas, universidad de la calle, refugio y bastión de más de una revolución social y subjetiva, está casi aniquilada.

Uno de los objetivos estratégicos políticos y económicos de los cultores del silencio fue la destrucción y el desguace de la cultura de los bares, esto es, en el bien decir de Sietecase: “el tiempo compartido, la amistad y los sueños”.

La década de 1990, con la inmersión del neoliberalismo económico y el american way of life político-cultural hizo de muchos bares de nuestro país un emprendimiento gastronómico tan heterogéneo y amorfo como inhabitable.

En este sentido el bar es -a estos nichos fríos, impersonales, anónimos y horrorosamente iluminados a lamparitas led- lo que el almacén de barrio a las cadenas imperiales y desoladoras de los supermercados.

Dedicado al boliche del amigo Pele y su vieja guardia, uno de los últimos refugios de la cultura bolichera de la ciudad de Carcarañá y alrededores; y a la memoria del tío Chiquito Guastella histórico dueño del bar “El Resorte”.

*Psicoanalista, docente, escritor.