En Blues criollo (BlueArt Records, 2025), las letras cantan a la manera de un relato, con la compañía anímica de un género que sabe cómo decir sus lamentos. En esta senda se adentra el cantautor Pablo Read, guitarrista, bajista y armoniquista, que integra amistades musicales que dicen también lo suyo para el logro de un álbum que viste también con rasgos folklóricos y tangueros. Blues Criollo se presenta hoy jueves, a las 20.30 en Centro Cultural Contraviento (Rodríguez 727). En la presentación tocarán otros músicos, con los que armaron una cosa más acústica, que va a poner un énfasis mayor en las letras; y también habrá muchos invitados.

En pocos años, los discos de Pablo Read surgieron seguidos: Barrio Sur (2021), Yo Argentino (2022), Algunos días (2023, con la participaciones de Litto Nebbia, Claudio Gabis y Gustavo Montesano), y Humanidades y Artes (2024). “Lo que pasa es que soy docente, y la música es lo que hago mientras no estoy trabajando. Compongo y compongo, y cuando las canciones están hechas, las grabo. Y así se van generando cúmulos de canciones. Siempre me gustó hacer canciones, y me hice un home studio para poder grabarme”, señala el músico a Rosario/12.

-¿Por qué la elección del blues?

-Mirá, yo digo de mí que soy un degenerado, ¿viste?, porque no tengo un género musical. En realidad, soy hijo de los ‘90, que era mucho rock, es ése el género que más me habitó. Pero, la verdad es que cuando empecé a tocar la guitarra, tocaba folklore; como dice Fito (Páez): “Tocaba folklore, después rock and roll”. Y después llegó el blues, y a mí me gusta todo eso. He hecho tango, he hecho canciones, he hecho chacareras. Y a veces, hay un núcleo clarísimo, como sucede con Blues Criollo. Le puse “criollo” porque la música está atravesada por la métrica del folklore, incluso hay un tema de José Larralde (“Fogonera”) hecho blues. Un disco que hice antes, Yo Argentino, es super ecléctico, tiene de todo; y Algunos días es más rockero; o sea, voy juntando núcleos poéticos y armo un álbum; o a veces el núcleo poético es que no está. Puede haber un rap, una chacarera y una milonga. Justamente, Yo Argentino era eso, hacerme cargo de que me gusta toda esa música. A veces hay muchas canciones que se quedan afuera, y a veces las retomo y las retrabajo porque me gustan.

-En este caso, hay un concepto claro.

-Este disco es el más el lógico, el que tiene una línea que atraviesa todos los temas. Lo que pasa también, es que hice un trabajo rítmico, investigué sobre las diferentes clases de blues que hay; por eso, cada canción, cada tema, representa un blues. Por ejemplo, el “blues del pantano”, el country blues, hay un boogie, son diferentes rítmicas con raíz en el blues, pero cada uno con su impronta.

-La tapa del disco te muestra como un payador, enmarcado por un naipe de baraja española.

-Para nosotros, el blues es una música foránea, pero para la parte tuareg, digamos, de África, o para Estados Unidos, es su folklore. En cuanto a la tapa, en realidad yo tenía en la cabeza la imagen de la portada de In Step, de Stevie Ray Vaughan, donde él está con un poncho; me acordaba de esa imagen y quise hacer algo nuestro, por eso me puse el poncho güemesiano. Luego vi la portada de un de un disco de B. B. King (Deuces Wild), donde él está en una carta de póker, pero es una portada que yo no conocía, me la señaló alguien después. ¿Viste que los Kings son Albert King, B. B. King y Freddie King? Entonces, me dije: ¡Yo voy a ser el rey, pero de copa! (risas).

-Hay muchas participaciones especiales, ¿cómo se dieron las invitaciones?

-Yo invité amigos. O sea, prefiero hacer música con amigos antes que con personas que no conozco; y tengo la suerte de que, además, sean buenos músicos. Pensé en qué canción le vendría mejor a cada uno; excepto con “Vieja Faim”, que la eligió Sandra Corizzo. Cuando la escuchó, me dijo: "Yo podría ser la voz de la guitarra". Ella no canta en el disco, solo tararea y hace sonidos con la voz, pero no dice letra. A la guitarra Faim la rescato porque fue la guitarra argentina -Faim quiere decir Fábrica Argentina de Instrumentos Musicales- con la que arrancó todo el mundo; cuando hablás con cualquier músico, todos te dicen que tuvieron esa guitarra; y Sandra quiso encarnar esa voz y a mí me pareció bárbaro. A Bonzo Morelli le hice tocar la guitarra en “Sweet Home Rosario”; Alejo Chiavarino toca el saxo en “El blues de la educación”, y no es casual, porque lo conozco desde el profesorado de música. Con Diego Segura me conocí escuchando Sumo, entonces hice la versión de “La rubia tarada” para invitarlo. A “Ay negrita” ya la había editado como un simple, tipo son cubano; pero ahora lo invité a Iván Tarabelli, y el arreglo que hizo está buenísimo, es increíble cómo toca. Marina Gayotto toca el bandoneón en “El sindicato de difuntos”; siempre se dice que el blues y el tango están muy cerca, yo no sé si eso es así, pero ese tema salió bastante tanguero y lo reforcé con ella. Y a Yamile Baidón la invité a cantar y ella eligió “El blues de la educación”; me mandó todos los coros, los arreglos y las indicaciones para que lo mezcle. Toda gente muy amable y predispuesta a participar.

-Creo que el blues se relaciona también con tus letras, porque tus canciones saben decir desde dónde hablás y cómo te posicionás.

-Yo me acuesto de un lado de la cama y trato de dejar claro de qué lado. Yo no estudié letras, estudié música; pero ojo que yo diferencio a la letra de la poesía. Es cierto que hay letras musicales que tienen una poesía muy grande, pero para mí es como un género aparte. En una época, tenía mucha dificultad para escribir letras, hasta que leí un texto de Oscar Wilde que decía: "Escribir es facilísimo. Primero tenés que tener qué decir, y después decirlo". Entendí que me estaban costando las letras porque no estaba diciendo nada. Es todo un trabajo de introspección que uno tiene que hacer porque si no, ¿qué sentido tiene hacer una canción o una música? ¿A quién le estoy cantando? Hay experiencias de letras que son más abstractas y surrealistas, que pareciera que no dijeran nada o donde hay que hacer un esfuerzo grande para comprenderlas. Pero a mí me pareció piola usar este espacio para decir lo que tenía ganas.

-Formar parte del catálogo de BlueArt hace que tu música pase a dialogar también con otros músicos.

-La verdad que es muy lindo formar parte de esa familia, una familia a la que escucho, y que fue siempre para mí de prestigio; por eso, no dudé ni un instante cuando Horacio Vargas (director de BlueArt) me ofreció hacer el disco. Se lo quiero agradecer, porque tuvo la presencia y las ganas de querer editarme.