“Rosario es mi lugar, mi atmósfera, mis letras y mis tangos”, sentencia Leonel Capitano, bandoneonista y cantautor obviamente nacido y criado en la ciudad que siempre estuvo cerca. En la que forjó el principio de un camino que determinó a la fecha un disco junto a Jacqueline Oroc y Agustín Guerrero llamado Noches largas; otro de nombre Barricadas, sustentado en la solidez del Escolaso Tango Trío; y un tercero –entre varios más- titulado Poesía y grabado en Munich, otro sitio de la tierra en el que Capitano suele hacer base. De hecho, la ciudad cervecera es uno de los lugares en que se presentará como parte de una gira Europa, luego del concierto que dará este viernes a las 21 en Rondeman (Lavalle 3177). “Esta será la primera actuación importante del año y la antesala de mi viaje a Europa, a través de una gira muy larga de más de cinco meses”, informa el músico, cuyos acompañantes en la parada porteña serán el pianista Juan Pablo Gallardo, Damián Foretic y su coterránea Noelia Moncada.

Junto a ellos tiene el cometido Capitano no solo de recrear clásicos históricos del tango, sino también mostrar composiciones propias. Entre ellas, “La fundición libertad”, dedicada a la congregación neoliberal rosarina solventada por grandes empresarios que propalaba ideas hoy en boga. Dice él de ella: “La compuse durante los albores del gobierno de Macri, en 2015, y siempre digo que es un poco una metáfora de lo que es el sistema neoliberal. Una especie de fundición en la cual el metal utilizado no es el metal propiamente dicho, sino nuestros cuerpos y nuestras mentes”. Otro de los temas que Capitano recreará seguro en Rondeman es “Mochila Mon”, nombre de un bailarín de tango que sirvió al autor para versar sobre la realidad de ciertos barrios del Gran Rosario, justamente. “El tema habla de cómo los narcos logran utilizar a los pibes para sus beneficios, y de cómo ese dinero se lava en grandes proyectos inmobiliarios de la ciudad”, afirma. “En realidad” –agrega- “en buena parte de mis composiciones hay una declaración de principios, una descripción dramática o grotesca de determinados personajes o manifestaciones políticas. Si bien hay temas atravesados por el amor o la nostalgia, en todos hay algún tinte social”.

-Siempre con Rosario como epicentro, se deduce. ¿Cómo se respira el tango allí?

-Si bien el tango ha sido un género que ha abordado todo tipo de temáticas, todo tipo de planteos existenciales o universales, siempre ha tenido una expresión de cercanías, de lugares, de personajes, de vecindades, cosas que yo encuentro en Rosario. Por eso he proyectado esas circunstancias, esos personajes, esos tiempos desde lo que yo siento que Rosario tiene. De lo que siento que Rosario expresa en sus lugares, en sus luchas, en sus militancias, en sus transformaciones, en sus cuestiones sociales… de allí he extraído a los personajes, a los momentos que inspiraron mi tango. Como dije, siempre me he sentido rosarino, así haya vivido diez días de un año allí. Es el lugar desde el cual proyecto todo lo que hago”.