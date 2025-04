Desde sus inicios, Call of Duty ha sido más que un videojuego; se trata de un fenómeno cultural que ha atraído a jugadores de todo el mundo. Sin embargo, este éxito no ha estado libre de desafíos, destacando especialmente el comportamiento indebido de algunos usuarios que utilizan cheats o trampas para ganar ventajas injustas. Activision, en un esfuerzo por proteger la integridad del juego, está reforzando sus acciones en la tercera temporada de Call of Duty: Black Ops 6 para abordar este problema persistente.

La implementación de las nuevas medidas

Para limitar las trampas, Activision ahora permite a los jugadores de consola desactivar el crossplay con usuarios de PC en todos los modos multijugador de Black Ops 6. Anteriormente, esta opción solo existía en el modo Ranked Play, pero desde esta temporada se extiende a todas las modalidades. El cambio busca no solo fomentar un entorno más justo, sino también responder a las preocupaciones sobre la presencia de cheaters en la plataforma.

La decisión de restringir el crossplay tiene consecuencias relevantes. Por un lado, protege a los jugadores de consola de un problema más frecuente en PC. Por otro, Activision reconoce posibles inconvenientes, como tiempos de espera más largos para encontrar partidas. Aun así, la compañía mantiene su compromiso de perseguir a creadores y usuarios de trampas.







La lucha general contra las trampas

Esta temporada incluye, además del ajuste al crossplay, otras medidas contra las trampas. Entre ellas están las actualizaciones a su herramienta anti-cheat, Ricochet, y la eliminación de varios proveedores de cheats para Call of Duty. Según el estudio del juego, estas acciones ya han llevado al cierre de más de 20 desarrolladores de trampas y a una reducción notable en su uso.

Activision también ha establecido nuevas políticas de suspensiones temporales, incluyendo la eliminación de ventajas obtenidas de manera injusta durante una partida. Aunque algunos jugadores podrían sentirse perjudicados por este enfoque, la comunidad en general ha mostrado un amplio respaldo a estas decisiones.







El futuro de Black Ops 6

Mientras la llegada de Verdansk y nuevos modos de juego atraen la atención de los jugadores, persiste la duda sobre si estas medidas bastarán para recuperar la confianza en la plataforma. Desde el relanzamiento del icónico mapa de Verdansk hasta los anuncios de actualizaciones y ajustes de jugabilidad, Activision parece enfocada en crear un espacio más equilibrado. No obstante, solo el tiempo determinará si estos esfuerzos reducirán efectivamente las trampas o si se requerirán acciones más decisivas por parte de la desarrolladora.

La demanda de jugadores y expertos es clara: un entorno donde prime la habilidad y la estrategia sobre trampas y exploits. Las medidas actuales de Activision marcan un avance en este sentido, pero el impacto continuo de los cheaters podría seguir afectando la percepción de estabilidad y poniendo a prueba la lealtad de su comunidad global.