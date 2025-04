Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, estuvo ayer en Rosario, donde realizó un balance del Plan Bandera, que hizo que la ciudad cambie “de forma significativa” desde el inicio de la gestión de Javier Milei. “El delito ha bajado de una manera significativa y ha generado una nueva realidad para los rosarinos. El territorio estaba tomado por las bandas criminales, el crimen organizado, los sicarios y quienes destruían la vida de la ciudad y las familias”, afirmó Bullrich. La funcionaria aprovechó la foto con fuerzas de seguridad para colar a los candidatos a convencionales constituyentes de la Libertad Avanza.

Bullrich remarcó que Rosario "ha vuelto a tener una vida social, cultural y económica que nos llena de orgullo", y aseguró que la lucha contra el narcotráfico es uno de los pilares del Gobierno nacional. “El programa que el presidente Milei plantea como uno de los grandes éxitos es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. El trabajo conjunto ha sido clave para recuperar el territorio que hoy está bajo el estado de derecho”, expresó.

En ese sentido, precisó que en el primer trimestre de 2025 se realizaron 1.390 procedimientos, con 1.273 personas aprehendidas. Además, se incautaron más de 750 kilos de cocaína y 55.000 unidades de droga sintética.

Durante su exposición, la ministra anunció que Rosario será declarada como la primera Zona de Investigación Especial, en el marco de la aplicación de la nueva Ley Antimafias. “Discutimos la importancia de la Ley Antimafias, que permitirá que toda persona detenida entregue una muestra de ADN. Los diputados Romina Diez y Nicolás Mayoraz fueron clave para que esta ley avance en el Congreso”, señaló.

Bullrich explicó que el Gobierno se encuentra en la segunda fase del Plan Bandera, que implica aplicar la Ley Antimafia para desarticular completamente a las organizaciones criminales. “Aquellos que participan de una organización criminal serán responsables del conjunto de delitos cometidos. Ya no serán juzgados solo por delitos individuales”, indicó. Además, aclaró que las fuerzas federales no se retirarán de Rosario mientras exista riesgo de que las bandas intenten recuperar el control territorial. “El objetivo de esta ley es lograr una pacificación total. No vamos a levantar el Plan Bandera mientras haya bandas agazapadas intentando volver”, concluyó.

"La Ley Antimafia es una ley de vanguardia en América Latina, solo la tiene El Salvador, donde la llaman 'régimen de excepción'. Nosotros la tomamos de Italia, donde tuvieron que combatir las mafias que asesinaban a políticos, jueces, ciudadanos y habían tomado el territorio”, afirmó.

“El costo de introducirse en esa banda va a ser altísimo”, sostuvo Bullrich. Y puso como ejemplo al “exjefe” de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, quien purga más de 100 años de prisión. Aseguró que quienes integren organizaciones criminales terminarán con penas similares, aunque no aclaró que la legislación no puede aplicarse de forma retroactiva.

Pero la ministra también aprovechó una entrevista radial para descargar su crítica al juez federal Marcelo Bailaque, de quien reclamó su destitución: "no pueden ir y llevarle un narcotraficante a un juez que saben que está por la plata y no por la ley", disparó.

La ministra de Seguridad se refirió a la situación del magistrado, que está en funciones en Rosario desde 2008, y que está bajo un expediente disciplinario del Consejo de la Magistratura y afronta causas penales como imputado. A Bailaque se le reprocha haber negado medidas solicitadas en 2013 contra el traficante Esteban Alvarado, recién en 2022 condenado a perpetua. Pero a eso se suman expedientes que revelan que el juez compartía con Alvarado el mismo contador, Gabriel Mizzau. Y finalmente ahora tiene como reproche actuar en sintonía con el ex director regional de la ex AFIP Carlos Vaudagna para sobornar a empresarios a cambio de no perseguirlos penalmente.

"Los que estamos todos los días en la trinchera, los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad que están deteniendo narcotraficantes, sicarios, no pueden ir y llevarle un narcotraficante a un juez que saben que está por la plata y no por la ley. Entonces, es fundamental que el Consejo de la Magistratura tome una decisión urgente, más ahora que tenemos un sistema acusatorio, por suerte eso nos permite tener mucha responsabilidad en los fiscales", dijo la ministra de Seguridad al periodista Hernán Funes, de Cadena 3.