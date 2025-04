Netflix estrenó el pasado martes Banger, una comedia francesa que entrelaza el universo de la música electrónica con los convencionalismos de las películas de acción que giran en torno a los narcos. El actor Vincent Cassel encarna a Scorpex, veterano disc jockey de la era del French Touch (escena gala de la música dance de los '90, de la que fueron parte Daft Punk, Cassius, Air, St. Germain y Kid Loco) que ve con impotencia cómo las nuevas generaciones de DJs lo convierten en pieza de museo. Sin embargo, se resiste a ese desenlace. En una de las escenas, Scorpex reclama en una disquería que hayan puesto en oferta por un euro una edición rara de uno de sus vinilos y el dueño justifica su decisión diciendo que no se vende. Entonces aparecen los integrantes de Justice prestando atención a la charla desde una batea.

El cameo no deja de ser simbólico debido a que el dúo es uno de los últimos grupos que parió esa movida. Es por eso que, desde el ocaso de ésta, se tornó en superviviente. Pero antes que afrontarlo con dramatismo, los parisinos se reinventaron sin abandonar la esencia de su sonido ni de su propuesta estética. Y eso es justamente lo que dejaron en evidencia en su vuelta a Buenos Aires, en la noche del jueves, en un Movistar Arena que durante hora y media tomó forma de club de baile. Y eso explica muy bien la dinámica de la narrativa de Justice, con la que el público conectó apenas saltaron a escena, apoyados por una puesta que no tiene nada que envidiarle al diálogo entre humanos y alienígenas en el film Encuentros cercanos del tercer tipo.

La última vez que a Gaspard Augé y Xavier de Rosnay se los había visto por Buenos Aires había sido en 2012, entre los atractivos de la grilla del Ultra Music Fest. En ese entonces habían venido a presentar su segundo trabajo de estudio, Audio, Video, Disco, publicado un año antes y que sirvió para reforzar la identidad musical de su primer álbum, el aclamado Cross, de 2007. Fue tan fuerte lo que provocó esa ópera disco que ni ellos mismos se esperaban semejante éxito. Amén de su dialéctica entre la música house y el rock, confeccionada a partir de la herencia del electroclash y de la vuelta de tuercas de Daft Punk en su disco Human After All (2005), Justice consiguió cautivar a todo el planeta con una apropiación tan alegórica como la cruz cristiana.

La efigie no sólo permitió consolidar una feligresía sino que también allanó el camino hacia la terrenalidad, lo que plasmaron en la imaginería de sus videos, que tuvieron en el del single “Stress” su apoteosis. Hasta ese momento, nadie había hecho de la electrónica una vitrina política explícita, y ellos se atrevieron al recrear en ese corto la tensión que se vivía en las calles de París tras el estallido social de 2005. Esa teatralidad la volcaron al show en vivo, de lo pudieron dar fe en su anterior visita a la capital argentina, donde coparon el escenario con una pared de amplificadores Marshall, evocando la performance de Kiss o de AC/DC. Pese a que en su música pesa más el sintetizador, el rock es una actitud. Por eso en su liturgia un simple riff, como el de su track “Civilization”, se transforma en sí mismo en un espectáculo.

Tras la salida del disco Woman en 2016, Justice regresó al ruedo el año pasado con Hyperdrama, repertorio en el que apelaron por una electrónica más oscura, afilada y visceral, carente de yeites y de otras parábolas del rock. ¿Pero qué puede ser más rockero que retratar el lado oscuro de las emociones? Tanto así que para amilanar intensidades envolvieron a esos estados de ánimo con melodías de la música disco y el funk, potenciadas por las colaboraciones de iconos del indie y del groove del tamaño de Tame Impala y Thundercat. Una vez más, este concepto lograron traducirlo a su set en vivo, siguiendo los pasos magnificentes de Daft Punk, con esa pirámide espacial que aterrizó en el Club Ciudad en 2006, o de Air, con la minimalista recreación del disco Moon Safari, en el estadio cubierto de Villa Crespo, algunos meses atrás.

Justice recurrió a algo tan elemental como el sonido y la luz para este show, lo que devino en algo parecido a una experiencia religiosa. De hecho, el primer track que sonó fue “Genesis”, al que mecharon con otro de sus clásicos, “Phantom”. En tanto esto sucedía, el panel de luces que se encontraba en el techo irradiaba unos destellos que devinieron en celdas, para luego bajar hasta posicionarse sobre sus cabezas. Desde ese momento, se produjo una coreografía visual en la que la estructura modular, según el temple del pasaje, se articulaba y desarmaba de diferentes formas, colores y saturaciones, respaldado por una pared luminosa, ubicada en el fondo, con planchas resplandecientes. Toda una maravilla diseñada para esta gira por el escenógrafo Vincent Lerisson.

A continuación, tocaron “Generator” y “Love S.O.S.”, y las mimetizaron con “Mannequin Love”, “Tthhee Ppaarrttyy” y su himno “We Are Your Friends”, del que sólo tomaron la voz. Antes que popurrí, esta vez Justice planteó al mash up como formato, por lo que un tema nacía de la disección de varios tracks. Eso mismo aconteció con “One Night/All Night” y la versión ramonera de “D.A.N.C.E.”, secundadas por la psicodélica “Neverender” y “Canon”. Cunando los graves habían golpeado al pecho hasta dominar a la conciencia, la gente se entregó al baile. En esa instancia, desenvainaron “Incognito”, “Stress”, “Chorus” y “Audio, Video, Disco”. Ahí vino el bis, donde volvieron a reensamblar todo lo que había sonado. Al salir del lugar, con el frío que golpeaba los ojos deslumbrados, sólo retumbaban dos palabras: “Qué flash”.