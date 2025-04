Desde Bahía Blanca

Un grupo de adolescentes mirando la noticia en un celular; trabajadores de un hotel pasmados ante la pantalla televisiva; mujeres reunidas en un café lamentándose por “otro golpe más”. La noticia del hallazgo del cuerpo de Pilar Hecker, la niña de 5 años que estaba desaparecida junto a su hermana desde la gran inundación, conmocionó a Bahía Blanca a sólo horas de cumplirse un mes de la catástrofe de la que la ciudad intenta recomponerse. La niña fue hallada a más de 40 kilómetros del lugar en que desapareció y se transformó en la víctima fatal número 17, mientras continúa la búsqueda de su hermana Delfina, de sólo 1 año.

El fin de una "mínima esperanza"

Pasan las 15 30 horas del domingo y un grupo de cinco personas de pantalón negro y camisa blanca se quedan parados frente a un televisor. Son trabajadores de un hotel céntrico y uno de ellos sostiene el control remoto, otro le pide que suba el volumen, mientras los cinco se reúnen en semicírculo ante la pantalla del lobby. Está encendida en un canal de noticias nacional que anuncia que Pilar, la niña que toda la ciudad esperaba encontrar desde hace un mes, fue hallada muerta.

La noticia fue confirmada por el propio fiscal general del distrito, Juan Pablo Fernández, en su cuenta de X: “Se produjo el hallazgo del cuerpo de Pilar Hecker, la niña de 5 años desaparecida durante la inundación”, escribió el fiscal en una publicación que luego replicó la cuenta del Ministerio Público Fiscal. La del municipio, en tanto, confirmó la información y envió “condolencias y acompañamiento a sus papás, Andrés y Marina, y sus seres queridos”. Federico Susbielles, el intendente, añadió pasadas las 14 30 que la noticia es “un inmenso dolor para la ciudad”.

Así lo sentían en el hotel. “La verdad es que es una noticia que ya se esperaba porque el panorama estaba complicado, pero no deja de ser shockeante porque seguíamos teniendo una mínima esperanza ”, dijo a Página 12 Fernando, uno de sus recepcionistas, quien agregó que “la manera en que se perdieron y la edad que tenían hace que sea todavía más doloroso”.

Todos los vecinos y vecinas de Bahía consultados por este diario en las horas posteriores a la noticia estaban al tanto de la situación y manifestaban una mezcla de tristeza y conmoción, pero también algo de alivio por la espera de la familia. En un café que da a la Plaza Rivadavia, la más importante de la ciudad, un grupo de mujeres comenzaba a merendar conversando sobre el tema. Ángela Pascual, de 57 años, se lamentó por lo sucedido, aunque opinó que “aunque sea terrible de pensar, tal vez ahora la familia tiene algo de calma para por lo menos poder despedirla”. Su amiga Juana Díaz pensaba lo contrario. Aseguraba que “no se puede tener consuelo en una situación así, y más sabiendo que todavía falta la más chiquita”.

A la mujer la golpeó en particular la noticia por la edad de su nieto, también 5 años, que todavía no se recupera mentalmente de lo que atravesó aquel 7 de diciembre en su casa de un barrio cercano al canal Maldonado: “A él lo tuvieron que sacar por la ventana porque si no no sabemos cómo hubiera terminado, toda la familia se quedó la mitad del día en el techo y el nene todavía está con un miedo terrible”, asegura, y sostiene que el hallazgo del cuerpo de Pilar “es otro golpe más justo cuando empezamos a recuperarnos, parece mentira que haya pasado el día anterior a que se cumpla un mes”.

En un banco de la peatonal Drago, un grupo de adolescentes compartía cucuruchos de helado y señaló a este diario que minutos antes habían estado mirando la noticia a través del celular de uno de ellos. “Lo vi en Instagram y se los mostré a ellos porque me quedé sorprendido”, dijo Juan, que aseguró que a esta altura ya creía que no encontrarían a ninguna de las niñas. El grupo coincidió también en que la noticia puede traer cierto alivio para la familia y se mostró asombrado por el lugar en el que finalmente se encontró el cuerpo: “Es en la otra punta de donde se perdieron”, advirtió Juan.

El hallazgo

Es que el lugar en cuestión se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia de la rotonda de acceso a General Cerri, punto aproximado en el que los investigadores dataron el lugar de la desaparición. Allí quedó estancada la camioneta de reparto de Rubén Zalazar, el trabajador que intentó rescatar a las dos niñas luego de encontrarse con el auto de la familia Hecker varado en medio del agua mientras intentaban llegar a refugiarse en lo de un familiar. A Zalazar y a las niñas los arrastró la corriente, mientras que los padres de las chicas lograron sobrevivir.

Pero desde allí hasta la Base de Infantería de Marina Baterías, donde el fiscal informó que se encontró el cuerpo, hay un muy largo trecho. Viniendo desde Cerri hay que pasar todo Bahía Blanca, Ingeniero White, Puerto Rosales y hasta Punta Alta para llegar hasta allí. La base militar se encuentra incluso ya en territorio del Partido de Coronel Rosales, fuera del municipio de Bahía Blanca. Todo ese trecho del estuario recorrió el cuerpo hasta llegar a la altura de la base, donde fue encontrado en la orilla a las 11 de la mañana de este domingo “luego de un rastrillaje a pie por la playa realizado por personal de la Armada”, según informó Fernández.

Los investigadores, que trabajan bajo las órdenes de la fiscal de la causa, Marina Lara, ya venían advirtiendo que una de las grandes posibilidades era que la gran correntada generada tanto por la inusitada cantidad de agua caída como por el desborde de los múltiples causes que desembocan en el estuario --el Napostá, el Maldonado, el Sauce Viejo, entre otros-- hubiera arrastrado hasta bien adentro del estuario a los dos cuerpos. La zona del hallazgo, de hecho, es cercana al punto en que el agua de mar empieza a ganarle definitivamente al agua dulce de los ríos y arroyos.

Por todo esto, hace dos semanas ya se había decidido el trasladado de los rastrillajes desde el lugar de la desaparición a toda la zona de ría, tanto por tierra como por agua y aire. Al sector costero de Baterías se llegó el sábado por la tarde luego del análisis de las corrientes y los vientos que permitía establecer que el agua podía llegar a dejar allí parte de lo arrastrado por el temporal.

Aunque la búsqueda de Delfina continuará enfocada en la zona, las fuentes consultadas por este diario fueron cautas al señalar que el hallazgo de Pilar no indica necesariamente que su hermana esté cerca, ya que la corriente pudo llevarla hacia otros lados, aunque no descartaron la posibilidad de encontrarla en los alrededores. El viernes, sólo dos días antes del hallazgo, la propia Lara había señalado a medios locales que los expertos intervinientes en los rastrillajes le explicaron que no era "esperable" encontrar a las niñas "por el lugar al que podrían haber sido arrastradas por la fuerza del agua y las características geográficas del estuario".

Las fuentes también indicaron que Pilar fue reconocida inicialmente por su ropa y hasta por una pulsera que todavía conservaba, y que por la tarde del domingo se esperaba que sus padres, los primeros en ser notificados del hallazgo, pudieran reconocer el cuerpo en la sede de la Policía Científica de Bahía para luego ser sometido a la autopsia correspondiente. Prefirieron no dar detalles sobre el estado del cuerpo, aunque recordaron que estuvo entre aguas durante 30 días. Ahora la búsqueda seguirá sin pausa para intentar dar con Delfina.