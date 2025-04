Corre el año 1995 en Argentina cuando Lila se refleja en las luces del film que la proyecta cantando y luciendo toda su elegancia travesti sobre los escenarios de un club nocturno en el que los sueños, el show y el trabajo sexual se combinan, en cada velada, de maneras inseparables e inesperadas. Lila, Ámbar, Marcela y Lisete son trabajadoras sexuales, viven juntas, son amigas, hermanas y familia con identidades, pasares, edades e historias muy diferentes, pero conforman un batallón de supervivencia en el que se comparten fotos, recuerdos y deseos, mientras fuman un porro entre risas y las anécdotas continúan avanzando, entremezcladas con los abrazos, las comidas hechas en casa y las vivencias más increíbles.

También, a los momentos más felices se les unen las experiencias más indeseables, como la exclusión y la discriminación en los lugares públicos y la violencia omnipresente que solía ocurrir, sobre todo en los años 90 carentes de leyes de identidad y de toda protección social, cuando las personas travestis, trans y trabajadoras sexuales asomaban sus cuerpos a la luz del sol o en los ámbitos en donde la segregación se encuentra a la orden del día. Una y cuatro historias en las que, como en toda familia, también se esconden los secretos y los misterios que no dejan ocultarse por mucho tiempo, sumando alguna que otra traición y los posteriores arrepentimientos que conviven junto a las celebraciones, las alegrías y las muchas ganas de pelear por una existencia digna que no piensa pedir permiso para ser o estar en el mundo.

Con guion de Ulises Puiggrós, dirección de Pablo Stigliani y protagónicos de María Fernanda Callejón, Romina Escobar, Ana Celentano, Ulises Puiggrós y Jorge Sesán, "Cuatro estrellas" se divide y estructura mediante una sucesión de capítulos que conforman un rompecabezas de cada una de las vidas y experiencias cotidianas de sus protagonistas, tanto en su existencia individual como en su devenir colectivo, focalizándose en la historia de Lila, su lealtad, la melancolía y las circunstancias que se presentan en su futuro inmediato y sorpresivo, como la posibilidad de adoptar a una adolescente, hija de una amiga que ya no está.

Quizás ese foco puntal actúe como un caleidoscopio o un juego de espejos entre el guion de "Cuatro estrellas" y la obra teatral "Lila", dos textos escritos y protagonizados por Ulises Puiggrós, en donde la Lila de los escenarios teatrales es una famosa cantante española que aterriza en Buenos Aires para realizar un show que viaja entre el café concert y el musical pero, también, su visita a estas tierras envuelve un misterio que transita camarines, shows y relaciones que buscan, entre vicisitudes y experiencias, reconciliar su presente y su pasado con miras a un futuro por demás desconocido.

Con abundante cámara en mano y planos cerrados que buscan y logran crear una profunda empatía y cercanía íntima con las protagonistas, luego de otras películas de su autoría como "Bolishopping" o "Mario on Tour", en las que también se adentra como director en los límites fascinantes de los mundos marginales que conviven con otros mundos, la última película de Stigliani nos transporta a mediados de la década del 90 para pensar, revivir y repensar en nuestro presente tan lamentablemente noventoso la crisis del vih/sida, la inseguridad en las calles y la persecución sistemática del Estado y sus gobiernos a las existencias no heterosexuales, como también ese deseo tan seductor que habita en la noche, peligroso y fascinante a la vez, que en esta historia no escapa a la tragedia.

