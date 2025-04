El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, le tomó juramente este miércoles como nuevo ministro del alto tribunal a Rubén Weder, ex fiscal de Estado hasta diciembre de 2023. El flamante juez le agradeció al ex gobernador Omar Perotti, presente en la ceremonia, haber “acercado mi nombre para esta designación”, y explicó que su nuevo cargo “es fruto del consenso político” entre un sector del peronismo y la colación oficialista Unidos. Tal vez por esa razón, aclaró: “Eso no va a incidir en mi independencia técnica ni en mi imparcialidad como juez de esta Corte”.

La asunción de Weder completa, luego de las de Margarita Zabalza (referenciada en el Partido Socialista) y de Jorge Baclini (vinculado al gobernador Maximiliano Pullaro), la renovación del máximo tribunal impulsada por el mandatario provincial.

En rigor, dos de los nuevos ministros reemplazaron las vacantes que dejaron por jubilación los cortesanos Mario Netri y María Angélica Gastaldi, y la tercera corresponde a la reforma de la Corte impulsada por el Gobierno, y que la Legislatura aprobó a fines del año pasado.

Mediante esa reforma, el alto tribunal se amplió de seis a siete miembros, para garantizar un número impar que permita resolver en caso de empate.

El Gobierno busca, de todas maneras, que los ministros de la Corte que superen los 75 años, dejen sus cargos. En esa situación se encuentran el actual presidente, Falistocco, Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler, los últimos dos vinculados al fallecido ex gobernador Carlos Reutemann.

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial parece haber menguado tras la ley que amplió el número de jueces y las jubilaciones de dos de los ministros.

Como parte de ese proceso, Weder juró este miércoles como nuevo juez del órgano que conduce el Poder Judicial de la provincia. En el acto que se realizó en el edificio de la Corte en Santa Fe estuvieron los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, entre otros funcionarios. Pero faltó, con aviso, el gobernador Pullaro, quien se excusó mediante una nota.

Tras jurar “por Dios y la Patria ante esos Santos Evangelios”, que estaban depositados sobre una mesa, Weder dio un breve discurso que se limitó a una serie de agradecimientos.

Así, exhibió su gratitud al “gobernador y su gabinete que han confiado en mi capacidad técnica para esta función” y también al antecesor de Pullaro en el cargo. “A Omar Perotti, porque ha acercado mi nombre para esta designación”, dijo.

También dio las gracias “a la Asamblea Legislativa que dio acuerdo para que esté en la Corte” y al “diputado Marcos Corach, porque me acompañó durante todo este proceso”. Ambos compartieron funciones durante la gestión de Perotti, Weder como fiscal de Estado y Corach como ministro de Gestión Pública.

Por último, Weder se refirió al modo en que fue propuesto y avalado como miembro de la Corte, resultado de una necesaria negociación política: “Quiero hacer una pausa para decir que no se me escapa que mi designación es fruto de un consenso político, de mucho diálogo entre sectores, que se dio dentro del marco establecido constitucionalmente”.