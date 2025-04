Tras el fallo del juez federal de Paraná Daniel Edgardo Alonso que sobreseyó a 43 imputados por los incendios en las islas del delta del Paraná en 2020, el fiscal de la causa Claudio Kishimoto apelará la resolución, en disconformidad con los presupuestos jurídicos utilizados. Para el fiscal, "al menos la conducta negligente está acreditada". El daño, además, se produjo a un bien común como es el ambiente. "Estamos hablando de islas de grandes tamaños, del daño que se ocasionó. No solamente a las personas, sino al medio en sí. El juez no ha querido, no ha sabido tomar conocimiento de esta problemática y eso es preocupante también", afirmó en el programa Trascendental, por LT8.

"Las imputaciones que se hicieron a estas personas fueron en primer lugar por el carácter doloso o la intencionalidad de crear fuegos, o por un medio culposo, quiere decir que si bien no tenían la intención de producir un daño acabado, tuvieron una actitud negligente. El obrar del juez en cuanto a imputarles la conducta dolosa podría ser discutible, porque no se ha visto estas personas prendiendo un fósforo, pero al menos la conducta negligente está acreditada", explicó el fiscal.

De los 58 imputados iniciales, 14 fallecieron en el proceso iniciado en 2020. Se trata de propietarios de esas tierras, con nombres tan emblemáticos como Enzo Mariani o Rufino Pablo Baggio, entre otros.

"La mayoría, en la declaración indagatoria, cuando se les imputó el hecho con carácter doloso o culposo, manifestaban que esas tierras eran heredadas, digamos, y mostraron un cierto desinterés, una actitud de 'no me importa, soy titular de eso, pero me despreocupo'. Y esto es el medio ambiente, no importa que a vos te afecte en tu propiedad, pero estás afectando la salud de mucha otra gente", puntualizó el fiscal.

En ese sentido, los propietarios de terrenos en las islas donde se produjeron incendios en diferentes fechas de 2020, manifestaron despreocupación en varios aspectos. "Hay cosas que son de menor talante, una pista de carreras clandestina o plantaciones de marihuana. Entonces, soy titular de esos inmuebles, hay gente que está ocupando esos predios y no hago nada, no doy aviso a la policía, no hago una denuncia. Recién lo manifiesto cuando me están imputando a mí, ¿por qué no hiciste algo con esto? Son argumentos fundantes para sostener que no soy responsable. Hay un obrar negligente y en los dichos de estas personas está la llave de que es un obrar negligente", señaló Kishimoto.

Para el fiscal federal, si el juez sostiene que "nadie puede ser imputado, ni a título culposo, ni a nivel doloso, todos los accidentes de tránsito que son culposos tendrían que estar exentos de alguna medida, porque no es culpa de nadie".

Kishimoto se refirió a las sospechas de actividades ilícitas en las islas. "La verdad es que hay muy pocas denuncias al respecto. Nosotros trabajamos mucho sobre las denuncias, las que hace la preventora o las que nos hacen los particulares. Y no sé si es el temor o la desidia, pero no hay denuncias al respecto. Eso es lo que más me preocupa".

-¿Tiene los elementos, las herramientas y el personal para investigarlas?

-El tema del personal policial está complicado porque no tiene los elementos para adentrarse en las islas, o al menos es lo que ellos siempre me alegan. No sé cuántos elementos necesitarán, más allá de las lanchas, pero esto tiene que ser provisto a nivel provincial y a nivel nacional, más allá de algún dron, la operatividad no creo que sea tan compleja. Y ahí tenemos que pedir esfuerzos de carácter personal también, no solamente institucional, entramos en el voluntarismo y depende de cada persona, esa es la verdad.