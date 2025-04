La saga The Last of Us se ha consolidado como uno de los pilares de la narrativa interactiva en el mundo de los videojuegos. Ahora, en una iniciativa aplaudida por fans y críticos, Sony Interactive Entertainment y Naughty Dog presentan The Last of Us Complete, un recopilatorio para PlayStation 5 que incluye versiones remasterizadas de la Parte I y Parte II. Esta colección ofrece a jugadores nuevos y veteranos la posibilidad de experimentar la historia con las capacidades técnicas de la consola más reciente de Sony.



Contenido exclusivo en la edición coleccionista para fans

Uno de los aspectos más destacados para los coleccionistas es la edición física de The Last of Us Complete. Programada para lanzarse el 10 de julio, esta versión limitada incluye emblemas de diseño exclusivo que representan la esencia de la saga.



El paquete cuenta con una caja Steelbook decorada con imágenes inéditas que reflejan la estética emotiva y cruda del juego. Además, la edición incluye cuatro litografías artísticas creadas por ilustradores seleccionados directamente por Naughty Dog.

Mejoras técnicas y experiencias potenciadas por la PlayStation 5

En el ámbito técnico, The Last of Us Complete para PS5 aprovecha al máximo el hardware de la consola. La Parte I fue reconstruida desde cero, integrando compatibilidad con el mando DualSense, audio 3D envolvente y gráficos optimizados.

Esto garantiza una inmersión más profunda, con detalles visuales y sonoros que refuerzan la conexión con los personajes y la trama. Por otro lado, la Parte II remasterizada incorpora comentarios de desarrollo, niveles descartados y modos de juego extras, expandiendo el contenido original.

Un tributo a la comunidad de The Last of Us

La expectativa alrededor de esta edición refleja la trayectoria de la saga desde su debut. Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, mencionó que, más allá de las mejoras técnicas y narrativas, el proyecto es un homenaje a los millones de seguidores que han acompañado a la franquicia. Las interpretaciones y creaciones de los fans han influido notablemente en el enfoque adoptado por los desarrolladores para esta versión definitiva.

Para quienes amaron los juegos originales y para los que los descubrirán ahora, The Last of Us Complete invita a adentrarse en un mundo donde la humanidad y la supervivencia colisionan, en un contexto que combina reflexión y acción intensa. El cuidado en cada detalle busca no solo cumplir con las expectativas, sino trascenderlas, marcando un nuevo hito para la saga.