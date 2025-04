El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que los aranceles adicionales a los productos chinos alcanzan el 145 por ciento, una decepción para los mercados financieros que no habían perdido la esperanza de una desescalada en la guerra comercial iniciada por Donald Trump. El presidente estadounidense dijo que su administración está "muy cerca" de llegar a un primer acuerdo comercial sobre los aranceles, pero advirtió que no aceptarán algo que no los beneficie.

El miércoles el presidente estadounidense dio un giro de 180 grados para centrar el ataque en China y dar un pequeño respiro a los demás socios comerciales de Estados Unidos que, igualmente, siguen sujetos a aranceles aduaneros adicionales del 10 por ciento sobre sus exportaciones a la primera potencia mundial. Frente a la decisión de Beijing de devolver los golpes, Trump anunció que el recargo sobre los productos chinos será del 125 por ciento.

Pero este jueves la Casa Blanca aclaró en un decreto que esto supone aumentar las tarifas aduaneras al 145 por ciento, ya que el 125 por ciento se suma al 20 por ciento aplicado a China en el marco de la lucha contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que causa estragos en Estados Unidos. Washington detalló que el recargo afectará a la mayoría de los productos chinos, pero no a todos. Quedan exentos por ejemplo los semiconductores. Y se agregan a los gravámenes existentes antes de que Trump volviera a la Casa Blanca en enero.

La bolsa de Nueva York terminó con fuertes caídas este jueves: el índice Dow Jones perdió un 2,50 por ciento, el tecnológico Nasdaq cayó un 4,31 por ciento y el ampliado S&P 500 un 3,46 por ciento. Minutos después el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo que no vio "nada inusual hoy" en los mercados.

El petróleo y el dólar también caen en medio de temores a una desaceleración de la actividad. El oro alcanzó un nuevo máximo histórico. Los mercados asiáticos y europeos sin embargo subieron tras el retroceso de la víspera (9 por ciento arriba en Tokio, 4,53 por ciento en Frankfurt y 3,83 por ciento en París).

China va a "luchar hasta el final"

Aislada en su lucha contra la administración estadounidense, Beijing sigue plantando cara a Washington. Promete "luchar hasta el final" sin por ello cerrar la puerta a un compromiso. "La puerta está abierta a las negociaciones, pero este diálogo debe realizarse en pie de igualdad y basándose en el respeto mutuo", advirtió el ministerio de Comercio chino. A la espera de un posible acuerdo, Beijing anunció que reducirá el número de películas estadounidenses proyectadas en su territorio.

"Nos adheriremos a los principios del mercado, respetaremos las preferencias del público y reduciremos moderadamente el volumen de importación de películas estadounidenses", informó la Administración de Cine de China en un breve comunicado. "China es el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo. Siempre nos hemos adherido a un alto nivel de apertura al exterior y presentaremos más películas del mundo para satisfacer la demanda del mercado", dijo la institución.

Beijing acusó este jueves a Estados Unidos de intentar "estrangular" a otros países mediante tácticas de "coerción económica", después de que el secretario del Tesoro estadounidense criticara el acercamiento de España a Beijing. "Hablando de ‘cortarse el cuello’, en realidad es EE.UU. quien intenta estrangular a otros países usando aranceles como herramienta de coerción para forzarlos a ceder", afirmó el portavoz del ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, en una rueda de prensa en Beijing.

El portavoz reaccionó así a las declaraciones de Scott Bessent, quien expresó esta semana que un mayor alineamiento de España con China sería "como cortarse el cuello", en alusión a los riesgos geoestratégicos de una mayor cooperación económica con Beijing. Lin defendió que las relaciones entre China y España "forman parte importante" del vínculo entre el gigante asiático y la Unión Europea y citó el incremento del comercio bilateral en 2023, así como los "proyectos conjuntos en energías renovables y desarrollo sostenible".

¿"Muy cerca" de un primer acuerdo?

Fiel a los vaivenes de las declaraciones de los últimos días, Trump dijo este jueves que su administración está "muy cerca" de llegar a un primer acuerdo comercial, aunque advirtió: "Tenemos que llegar a un acuerdo que nos guste. No queremos un acuerdo que sea malo". En una reunión de su gabinete, el mandatario indicó que en la negociación con los distintos países se plantean recurrir a grandes firmas de abogados.

"Creo que vamos a intentar recurrir a estas prestigiosas firmas para que nos ayuden porque tenemos muchos países y queremos cerrar acuerdos que beneficien a Estados Unidos. No podemos solo cerrar acuerdos fácilmente, queremos que sean justos", dijo el líder republicano, quien advirtió: "Si no podemos llegar al acuerdo que queremos o que debemos alcanzar, o que sea bueno para ambas partes, volvemos adonde estábamos".

Trump no quiso aclarar qué países se pusieron ya en contacto con su Ejecutivo, aunque el miércoles mencionaron que hay conversaciones con delegaciones de Vietnam, Japón, Corea del Sur o la India. "Estamos tratando con gente muy inteligente en todo el mundo. Grandes genios, de hecho. Miren lo que le han hecho a nuestro país. Y, repito, no culpo a China. No culpo a nadie. Todo lo que teníamos que hacer es tener un presidente que supiera qué diablos estaba pasando", dijo.

El tira y afloje con la Unión Europea

El comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, trasladó este jueves al secretario y al representante de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick y Jamieson Greer, respectivamente, la voluntad de la Unión Europea (UE) de entrar en unas negociaciones "sustanciales". Ese contacto llega después de que la Comisión Europea (CE) anunciara que pospone 90 días la aplicación de las represalias con las que iba a responder a los aranceles del 25 por ciento que Washington había impuesto a las importaciones de acero y aluminio.

Trump destacó que mira a la UE "como un solo bloque". "Han sido muy duros, pero muy inteligentes. Estaban listos para anunciar represalias y luego se enteraron de lo que hicimos con respecto a China y a otros países y dijeron: 'Vamos a contenernos un poco'. Decidieron contenerse", expresó el magnate republicano. La UE suspendió su respuesta para "dar una oportunidad a las negociaciones", dijo por su parte la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Si no prosperan hará entrar en vigor las contramedidas anunciadas sobre los productos estadounidenses.

El jueves la ASEAN, un bloque de 10 países del sudeste asiático, se comprometió a "no imponer medidas de represalia" contra Estados Unidos. Vietnam, afectado por un arancel del 46 por ciento, también dijo que compraría más productos estadounidenses a cambio de un acuerdo. Según Donald Trump, más de 75 países ya han expresado su interés en negociar con Estados Unidos.

El martes por la noche el presidente estadounidense dijo que muchos dirigentes extranjeros le están "besando el culo" para llegar a un acuerdo. Pero, según el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz, los países "no saben cómo negociar con Estados Unidos porque no hay ninguna teoría económica detrás de lo que él (Trump) está haciendo". "Es otro mundo", comentó en una entrevista con el programa independiente Democracy Now.