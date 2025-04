En otro duro round de la guerra comercial intensificada a través de la cuestionada política de tasas anunciadas por Donald Trump, el gobierno de China anunció que aumentará hasta el 125 por ciento los aranceles de productos importados desde los Estados Unidos.

"Si Washington insiste en infligir daños sustanciales a los intereses de China, esta responderá con firmeza y lo acompañará hasta el final", setenció el texto del anuncio.



La medida que regirá a partir del 12 de abril fue confirmada por el Comité de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino, en un comunicado oficial que condenó la política comercial de Washington por "violar gravemente las normas del comercio internacional" y de aplicar "una política unilateral de acoso y coerción".



"Estados Unidos ha ignorado el orden económico global que ayudó a construir tras la Segunda Guerra Mundial", indica el texto en el que el gobierno chino expresó su "condena enérgica" a las últimas medidas y dejó claro que su paciencia tiene límites.

Pese a la dureza del tono, Pekín precisó que los aranceles ya dejaron sin mercado real a los productos estadounidenses en China, por lo que cualquier aumento adicional será "irrelevante" y "acabará convertido en una burla en la historia de la economía mundial", según el comunicado.

La suba de aranceles al 125 por ciento llega dos días después de que Pekín elevara del 34 al 84 por ciento las tasas a los bienes estadounidenses, en represalia al gravamen del 50 por ciento que Trump impuso previamente a los productos chinos.



Washington respondió elevando aún más los aranceles hasta el 125 por ciento, lo que, sumado a cargas anteriores, deja un total impositivo acumulado del 145 sobre las importaciones chinas.



El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, afirmó este viernes que su país "no desea una guerra comercial, pero no le teme". Además, exigió a Washington "dejar las presiones" si realmente busca resolver las tensiones "por la vía del diálogo".



Según Lin, las contramedidas de Pekín "no solo protegen sus propios intereses legítimos sino que también salvaguardan el orden internacional y los derechos de todos los países afectados por el unilateralismo estadounidense".



China había advertido de que no permitirá que se le impongan condiciones desiguales en futuras negociaciones, y que cualquier diálogo "debe basarse en la igualdad y el respeto mutuo".