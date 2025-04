El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santiago del Estero, Eduardo Palma explicó las razones por las cuales su seccional se adhirió al paro convocado por la CGT para este jueves y criticó que no lo haya hecho el gremio a nivel nacional.

“Nosotros como seccional hemos decidido parar porque creemos que el reclamo de la CGT contra el Gobierno es justo por el apriete contra los jubilados y los trabajadores”, afirmó en diálogo con la 750.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) rige una conciliación obligatoria que llevó a la UTA nacional a no adherir al paro, no obstante, esta medida no tiene alcance en el interior del país, lo que genera algunas dudas respecto al funcionamiento del transporte.

Según Palma, “han disfrazado” esta conciliación obligatoria. “Hemos ganado las elecciones en 2023 por la Lista Azul, somos cinco seccionales las que hemos ganado. La UTA ha decidido dejarlo al perdedor ocupando todo lo que sean las herramientas”, aclaró al respecto de cómo se manejan con el gremio a nivel nacional.

“Nosotros no respondemos a Roberto Fernandez -líder del gremio a nivel nacional-, sin embargo, la UTA no tendría que haber mirado hacia otro lado con el paro de la CGT. Estamos en desacuerdo con lo que ha hecho Roberto Fernandez”, sentenció.



Además de la adhesión al paro del jueves, Palma advirtió que, durante la jornada del miércoles, las líneas urbanas 110, 112, 114, 118, 119; la 1, 2, 3 urbanas de la Banda; y la línea 25 y 118 ampliación 1 de mayo interurbano funcionarán con servicio limitado, por una retención de tareas de los choferes, en reclamo de "los salarios sin completar".