“Como los buenos editores, nosotros también somos fieles a nuestros autores”. Con esas palabras, el delegado general de Festival de Cannes, Thierry Frémaux, anunció el jueves la programación de la edición número 78 de la muestra, que se desarrollará del martes 13 al sábado 24 de mayo y que incluye a algunos de sus realizadores más célebres, de distintas nacionalidades y generaciones, como los hermanos belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne (dos veces ganadores de la Palma de Oro del festival), el iraní Jafar Panahi y el estadounidense Wes Anderson, un auténtico abonée de la Croisette, el célebre boulevard marítimo de la ciudad, a la que regresa con una nueva de sus cajas de bombones repletas de nombres famosos.

Hasta ahora, el festival anunció 19 de los títulos de la competencia oficial, hegemonizada por el cine europeo, pero que como sucede todos los años puede ampliarse en el transcurso de las próximas semanas con dos o tres nuevas incorporaciones y varios otros títulos fuera de concurso. “Seguimos trabajando”, señaló Frémaux, dejando la puerta abierta hasta último momento, como suele ser su costumbre. De hecho, anunció solamente cuatro proyecciones especiales, cuando el año pasado finalmente fueron doce.

La apertura será con Partir un jour, primer largometraje de la francesa Amélie Bonnin, fuera de competencia, que provoca una fuerte intriga, porque poco y nada se sabe de esta directora debutante y no es frecuente que una ópera prima tenga una vidriera de tanta exposición. Pero debe leerse allí un doble guiño: por un lado, hacia el cine francés, que vuelve a tener la pole position como la tuvo el año pasado con El segundo acto, de Quentin Dupieux; y también hacia la comunidad del cine internacional, dejando sentado que Cannes hace bien los deberes y reserva lugares de importancia y privilegio a las mujeres, aunque sigan siendo numéricamente minoría en todas las secciones.

“Por fin se escucha a las mujeres. El festival presta especial atención a esto. No piden su lugar, lo asumen”, señaló la presidenta del festival, Iris Knobloch, al mencionar que Juliette Binoche presidirá el jurado de la competencia por la Palma de Oro 2025, después de que Greta Gerwig estuviera en ese lugar el año pasado. “Es la primera vez en 60 años que tenemos dos mujeres presidiendo el jurado en ediciones consecutivas, un relevo entre dos iconos y dos mujeres que nos inspiran”, señaló Knobloch, mientras Frémaux ponía el acento en las seis directoras mujeres que participarán del concurso oficial, empezando por la local Julia Ducournau, ganadora de la Palma 2021 con Titane y que ahora regresa al festival con su nueva película, titulada Alpha. A ella se suman la estadounidense Kelly Reichardt con The Mastermind, la alemana Mascha Schilinski con Sound of Falling, la franco-tunecina Hafsia Herzi con La Petite Dernière, la japonesa Chie Hayakawa con Renoir y la española Carla Simón con Romeria.

Sirat, de Óliver Laxe, con Sergi López

La de la catalana Simón –ganadora del Oso de Oro de la Berlinale 2022 por Alcarrás- no será la única película española en competencia oficial. También estará Sirat, del gallego Óliver Laxe, otro cineasta que es protagonista de la renovación del cine de su país en la última década. Por supuesto, Francia tendrá varios lugares en concurso, no sólo con producciones propias (como Alpha de Ducournau y el policial Dossier 137 de Dominik Moll) sino también como coproductor principal de cineastas de las más diversas latitudes. Es el caso del iraní Jafar Panahi, que enviará su nueva película Un accidente simple (más que improbable, parece imposible que el régimen de Teherán lo autorice viajar a Cannes) y del estadounidense Richard Linklater, que presentará Nouvelle vague, su primera película hablada íntegramente en francés, una reconstrucción sobre el rodaje de la mítica Sin aliento (1959), donde figuran como personajes no sólo Jean-Luc Godard sino también François Truffaut, Claude Chabrol, Eric Rohmer y Jacques Rivette. No se puede dejar de mencionar que esta es la segunda película de Linklater este año, quien en febrero estrenó en la Berlinale la estupenda Blue Moon, sobre el letrista de Broadway Lorenz Hart, en una actuación consagratoria de Ethan Hawke.

El ucraniano Sergei Loznitsa, reconocido como un extraordinario documentalista, presentará su ficción titulada Dos fiscales, el napolitano Mario Martone vuelve a Cannes con una historia de amistades femeninas titulada Fuori, el danés Joachim Trier regresa con Sentimental Value (ya adquirida para su distribución internacional por MUBI) y el sueco Tarik Saleh con Eagles of the Republic. América latina estará representada en el concurso oficial solamente por el gran director brasileño Kleber Mendonça Filho, que presentará O Agente Secreto. Y de los Estados Unidos, se destaca la nueva película de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, con un elenco estelar integrado por Benicio del Toro, Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Scarlett Johansson, Bill Murray y Benedict Cumberbatch. Pero habrá que prestarle atención al menos conocido Ari Aster, que con Eddington promete un western actual e inusual, protagonizado por Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Emma Stone.

En todo caso, Hollywood estará muy bien representado fuera de competencia con los estrenos mundiales de Misión: Imposible - Sentencia final, presentada por Tom Cruise, y Highest 2 Lowest, de Spike Lee, remake del policial El cielo y el infierno (1963), de Akira Kurosawa, con Denzel Washington como protagonista, que por primera vez transitará la alfombra roja cannoise. No es el caso de Robert De Niro, que en la gala inaugural recibirá una Palma de Oro de Honor, ni de Scarlett Johansson, que volverá a Cannes para presentar su ópera prima como directora, Eleanor The Great, en la sección Un Certain Regard.

¿El cine argentino? Desfinanciado por el gobierno de Javier Milei, que al ahogar al Incaa ha paralizado casi todos los rodajes, no estará en las secciones oficiales anunciadas este jueves, donde suelen ponderarse películas de cierto volumen de producción. Pero no se descarta que haya alguna presencia argentina en las secciones paralelas, Quincena de los Cineastas, ACID y Semana de la Crítica, donde siempre hay lugar para realizaciones independientes de bajo presupuesto y mayor riesgo formal. Habrá que esperar hasta la semana que viene, cuando se conozcan las programaciones respectivas. No falta tanto.