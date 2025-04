El servicio de streaming Disney Plus se prepara para un mes de abril repleto de novedades dirigidas tanto a los seguidores de las aventuras épicas de Marvel como a los amantes de los eventos musicales en vivo. En esta ocasión, la plataforma ofrecerá un final de temporada impactante para Daredevil Born Again, mientras que Doctor Who regresa con una nueva entrega de ciencia ficción que desafía los límites del género.

Calendario de estrenos

El mes comienza con fuerza: The Rookie y Mentes Criminales: Evolution regresan el 1 y 2 de abril, respectivamente. Para los nostálgicos, Padre de Familia presenta humor actualizado con su temporada 23 a partir del 2 de abril.

Una fecha destacada es el 4 de abril, con el estreno de Dying for Sex, miniserie basada en la historia de Molly Kochan, una mujer que enfrenta su diagnóstico con determinación mientras busca vivir experiencias significativas junto a su amiga Nikki.

La acción continúa el 9 de abril con el inicio de la quinta temporada de 9-1-1 Lone Star, que promete dosis elevadas de adrenalina. El 12 de abril, Doctor Who expande su universo con una segunda temporada que explora misterios más allá de lo convencional.

Música para todos

El ámbito musical también tiene espacio en abril. Los días 5, 6, 12 y 13, Disney Plus transmitirá en vivo los shows del Quilmes Rock 2025 desde Tecnópolis. Artistas como Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs y Seru Giran llevarán a la pantalla melodías que trascienden generaciones.

La transmisión simultánea del festival refleja el enfoque de la plataforma en el entretenimiento en vivo, permitiendo a espectadores de todo el mundo conectarse con la escena musical argentina.

Regreso de clásicos y más sorpresas

El 23 de abril llegará la segunda temporada de Andor, donde las tensiones en la Alianza Rebelde alcanzan su punto crítico con Cassian Andor en una encrucijada decisiva. Los conflictos personales de los protagonistas y su lucha por la causa añaden capas de intensidad a la trama.

Para quienes buscan nuevas historias, el 16 de abril se estrenará The Stolen Girl, una narración que aborda temas de identidad y autodescubrimiento. Además, el 18 de abril, Titanic: La Resurrección Digital presentará una renovada perspectiva visual de este clásico.

Hacia fines de mes, las nuevas temporadas de The Great North y Light & Magic ampliarán la oferta de contenido, asegurando opciones variadas para distintos gustos.

Disney Plus confirma que abril será un mes memorable, con programas e historias diseñadas para todo tipo de público. Desde los seguidores de la ciencia ficción hasta quienes prefieren explorar relatos humanos intensos o disfrutar de experiencias musicales únicas, la plataforma garantiza entretenimiento sin salir de casa.