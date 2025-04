Hoy, Chascomús recupera la posibilidad de ver cine alternativo, homenajeando al antiguo Foto Cine Club Chascomús y a sus fundadores. Se proyectará "Fuck You, el último show” una película documental dirigida por José Luis García, en el cual a partir de grabaciones inéditas se recorre la última presentación de Sumo en Obras. Estarán presentes el director José Luis García y el guionista Anibal Esmoris.

"Nos entusiasma generar la posibilidad de poder acceder a películas y fotografías que están por fuera de los circuitos de distribución. Apostamos a generar encuentros con directores, técnicos y actores, acercándonos a otras dimensiones del hecho artístico, social y comunitario", afirman desde la organización del evento.

María Alejandra Guerrero es de Tandil, vive en Chascomús hace ocho años y es amante del cine. Además, es fan de Sumo, y veía los posters sin tener la oportunidad de ver la película. La situación de los cines en Chascomús no es la mejor, sin oferta de salas para ver películas que salgan del circuito comercial.

"Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? No están dadas las circunstancias, así que habrá que cambiarlas", afirma María Alejandra. Así fue que se contactó con Aníbal Esmorris, productor y guionista de Fuck You!. Comenzaron a movilizar gente, y se encontraron con la información del Fotocine Club Chascomús.

"Al traer una película que habla sobre la esencia de Sumo, empezamos también a descubrir otras dimensiones de la ciudad en la que vivimos, otras historias de vida, gente muy capaz, artistas, fotógrafos muy importantes que viven acá en la ciudad, y la importancia de hacerles un homenaje", dice. No solamente consiguen proyectar Fuck you!, sino también visibilizar una historia oculta.

Aunque el último concierto de Sumo tuvo lugar en el Club Atlético Los Andes con un Luca ya visiblemente desmejorado, “¡FOCK YOU! El último show” se centra en la potencia y la energía de aquella noche histórica en Obras, ofreciendo una perspectiva única e íntima del artista y la banda en su apogeo.

La función de reapertura del FotoCineclub se realizará hoy, a las 20 horas, en el Teatro Municipal Brazzola, con entrada libre y gratuita. La velada comenzará con un dj set en vinilos poniendo en valor el formato analógico y el sonido real de cómo se escuchaba música en los años ochenta. Al mismo tiempo, en la Casa de Casco se podrá asistir al homenaje al Foto Cine Club Chascomús, con una muestra fotográfica. Habrá foodtruck para poder comer y a las 21hs comenzará la proyección de la película. La jornada cerrará con el espacio de charla con el director y guionista.