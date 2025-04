Querido lector:

Según dice Gugl que dice la RAE, una metáfora es una figura retórica que implica la traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en “las perlas del rocío", "la primavera de la vida" o "refrenar las pasiones”. Una definición más “Wiki” nos dice que la metáfora es una figura literaria que se refiere a una cosa mencionando otra, ​es decir, es el desplazamiento de significado entre dos términos con una finalidad práctica y estética. "Metáfora" significa literalmente "transferencia de significado".​



Releyendo estas definiciones, y a la luz de los hechos políticos y económicos que acucian al país en general y al mundo en particular, me doy cuenta de la importancia de aclarar una y otra vez –en todas partes, tiempos, lugares, comités, unidades básicas y grupos de estudio de Lacan, Perón o Byung-Chul-Han– el concepto de metáfora.

Más que nada porque, por ejemplo, cuando el gobierno nacional la usa, y la usa todo el tiempo, la “ transferencia” que realiza no es de significado, sino de dinero, y ese dinero es, sin duda, “significativo” (que no "significante") porque es lo que permite que algunas personas “lleguen a fin de mes", dicho en términos metafóricos; pero la realidad, única verdad, es que, cuando la gente no llega en términos reales a fin de mes, se acaban las metáforas, los símiles, los retruécanos, los chistes, las canciones y las alabanzas desmedidas. Cierto es que nuestro Primer Autoritario Electo nos tiene acostumbrados, lamentablemente, a su uso y abuso de la metáfora, con figuras literarias que el propio Borges jamás se animaría a usar, como “zurdos de mierda”, “bebés envaselinados” y otras aberraciones que, hemos de decírselo, jamás le harán ganar el Premio Nobel de Literatura (bah, capaz que sí).

No menos cierto es que “nuestras” Fuerzas Rearmadas, más que la fuerza del estilo, usan “el estilo de la fuerza”, y reemplazan metáfora por metagolpe, metagases, metabala, aunque siempre tienen la precaución de inventar un recurso muy poco literario y nada verosímil para justificarse. Como si los nazis hubieran dicho que desataron la Segunda Guerra Mundial porque fueron atacados por un campesino polaco que venía montado en un burro y no les quedó más remedio que contraatacar.

Esto de la metáfora “se me apareció” al ver nuevamente, junto con amigo/as, la bellísima película Il Postino (El Cartero de Neruda), dirigida en 1994 por Michael Radford, filmada en Italia, y protagonizada por Philippe Noiret (Neruda) y Massimo Troisi (Mario, el cartero), dos de “mis” actores; y por Maria Grazia Cucinotta, espléndida en el papel de Beatrice, la mujer de la que se enamora el cartero.

¡ALERTA ESPÓILER! ¡ALERTA ESPÓILER! La peli se basa en una novela de Antonio Skármeta, escritor chileno. Cuenta que, a inicios de la década de 1950, Neruda (Noiret) estaba exiliado en una pequeña isla de pescadores del sur de Italia. Ahí vivía Mario (Troisi), un joven muy humilde, desocupado, uno de los pocos isleños que sabían leer. Ante la inminente llegada de Neruda, lo contratan como cartero. Hasta entonces había correo, pero no cartero, porque nadie recibía cartas.

A Mario le toca llevarle todos los días a Neruda la abundante correspondencia que llegaba para él. Siente curiosidad por ese hombre “que escribe sobre el amor”. Aunque su jefe le explica que "es un poeta de izquierda, amado por el pueblo”, a Mario solo le interesa conocerlo porque ¡con esa forma de escribir, debe tener mucho levante!

Muy de a poco se va acercando al poeta, y un día, en la playa, Neruda le dice a Mario que está usando metáforas, y Mario retruca: “¿¡Cómo voy a usar metáforas si ni sé lo que son!?”. Neruda, para intentar una explicación simple, le dice algo como: “Es decir una cosa en lugar de otra”. Mario no entiende bien, porque eso le suena más a “decir cualquier cosa”. Entonces Neruda describe el mar con bellísimas palabras. Mario se queda atónito.

–¿No te gustó lo que dije?

–No es eso, ¡es que, mientras usted hablaba, yo me sentía un barquito al que mecían las olas!

–¿Ves? ¡Usaste una metáfora! –y Mario se llena de orgullo “por lo que acaba de hacer, sin darse cuenta”.

Quizás toda esta bellísima película sea también una metáfora. Quizás sean tiempos de apelar a la creatividad, de resolver las cosas “por el absurdo” (como los matemáticos con los teoremas), de jugar al truco con cartas de póker; o de, teniendo 33 para el envido, gritar “¡Escoba!". No lo sé.

Sugiero al lector acompañar esta columna con el video estreno de Rudy-Sanz “¿Cómo llegamos a esto?, Episodio 2: la tecnopandemia”: