Las proyecciones de cine internacional volvieron a partir de abril al Museo MAR y, de esta manera, tanto jueves como domingos se puede disfrutar de funciones con entrada gratis, varias de ellas dedicadas al director checo Milos Forman.

Pasada la temporada de verano, algunos de los ciclos de cine empezaron a retomar su actividad en el auditorio del Museo MAR, ubicado en la avenida Félix U. Camet y López de Gomara. El fin de semana pasado, volvió el ciclo Cine Internacional dedicado este año a reconocidos directores que “dejaron su huella en la historia del cine”.

Abril estará centrado en el director checo Milos Forman. Dos de sus filmes (One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) y Amadeus (1984)) recibieron el premio Óscar a la mejor película y al mejor director. Otras de sus obras, tanto checas como estadounidenses, también fueron reconocidas con premios internacionales.



Domingo 13 a las 18: “Amadeus” (1984). Antonio Salieri es el músico más destacado de la corte del Emperador José II de Austria. Entregado completamente a la música, le promete a Dios humildad y castidad si, a cambio, conserva sus extraordinarias dotes musicales. Pero, después de la llegada a la corte de un joven llamado Wolfang Amadeus Mozart, queda relegado a un segundo plano. Enfurecido por la pérdida de protagonismo, Salieri hará todo lo posible para arruinar la carrera del músico de Salzburgo.

Domingo 20 a las 18: “Valmont” (1989). Se trata de una adaptación de la novela Las Amistades Peligrosas, de Choderlos de Laclos, que narra los maquiavélicas argucias de la Marquesa Merteuil y el Vizconde de Valmont quienes dominan con su seducción los salones y gabinetes de la aristocracia. Como dos cazadores en el mismo territorio, estos perversos especialistas de la intriga amorosa acabarán por enfrentarse.

Domingo 27 a las 18: “Man on the moon” (1999). Brillantemente interpretado por Jim Carrey, el filme retrata al controvertido Andy Kaufman, famoso por su humor poco convencional, los escándalos y los trucos ilimitados. Desde sus primeras y peculiares comedias en vivo, pasando por su actuación en la comedia de situación Taxi, por un escandaloso espectáculo de lucha libre, hasta llegar a su última broma, la celebrada producción de Forman bucea tanto en el peculiar personaje como en el consumismo contemporáneo.

Además de las películas de Forman, durante algunos jueves de abril se podrán ver películas canadienses y alemanas. Como por ejemplo, el jueves 17hs a las 18hs, “La Laguna del soldado”, una película colombiana canadiense de 2024 dirigida por Pablo Álvarez-Mesa. La Laguna del Soldado recorre el viaje del Libertador a través de las marismas de gran altitud mientras busca destellos de su fantasma aún presente en este territorio históricamente disputado, 200 años después de la campaña de liberación de Simón Bolívar en Colombia.

Por otro lado, el jueves 17 a las 19.15hs se podrá ver “Richelieu” (2023), de Pier-Philippe Chevigny. Ariane se muda a casa tras una ruptura difícil y consigue un trabajo como intérprete para trabajadores inmigrantes temporales. Testigo de abusos en el trabajo, Ariane debe elegir cuánto está dispuesta a hacer para denunciar la injusticia.

Por último, el jueves 24 a las 18hs se proyectará “Sisi y yo" (2023), una película alemana de Frauke Finsterwalder que narra la vida de la emperatriz Sisi de Austria desde el punto de vista de su dama de honor, Irma. Sisi viajó por toda Europa, dominó seis idiomas, practicó deportes de alto rendimiento y no encajaba para nada en el ajustado corsé de la corte vienesa.