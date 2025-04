En Pergamino, cuna de José Luis Espert, La Libertad Avanza tiene entre sus principales críticos a Fabián Cejas, ex candidato a intendente de la fuerza política de Javier Milei en 2023, quien se alejó del espacio cuando el gobierno nacional plantó bandera con el modelo económico de Luis Caputo. Por el lado del peronismo, esperan sostener su representatividad en el Concejo Deliberante. Y, en el oficialismo, el intendente del PRO Javier Martínez tiene el desafío de renovar siete de las diez bancas que se ponen en juego en plena batalla de Mauricio Macri contra el mileísmo y un principio de acuerdo entre ambas fuerzas a nivel provincial.

Pasan los días y el futuro del PRO tiene más dudas que certezas. Como bien contó este medio días atrás, tras la foto de Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro junto a Karina Milei, los intendentes amarillos fluctúan respecto a qué tono de violeta pueden adoptar en sus municipios. Algunos, aseguraron, no quieren perder un centímetro de control territorial.

En Pergamino, Martínez ya logró detonar la convivencia libertaria. Quebró el bloque de Javier Milei y la concejala Ivana Tribouley ya es una ladera más del intendente. Además, el partido del Presidente de la Nación hoy no cuenta con un candidato sólido para competir a nivel local y el último, Fabián Cejas, está entre sus principales detractores.

La máxima referencia distrital es José Luis Espert, quien sería presentado el 22 de abril para encabezar la lista de diputados nacionales a pesar de que aún no hay detalles de cómo sería el acuerdo entre LLA y el PRO en la Provincia mientras que en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires se tiran con munición gruesa todos los días.

"Por el momento esperaremos a ver qué resuelven las autoridades partidarias de PBA, no tenemos información sobre mayores definciones y desconozco si el intendente pueda contar con más datos", señaló una importante autoridad del PRO local. Ante la consulta de este medio, Martínez no respondió.

Lo que sí aseguró la misma fuente es que desde el macrismo pergaminense "no hay ningún trabajo conjunto con Espert, sí una buena relación personal porque nos conocemos hace tiempo".

¿Alguien votaría por Espert?

“Yo pagué el costo de decir la verdad”, dice Cejas a Buenos Aires/12. “Cuando pusieron a Toto dije que no era lo correcto porque íbamos a matar la industria nacional y se iba a fomentar la bicicleta financiera, y eso lleva a la destrucción, cosa que ya vimos con Macri, donde aumentamos la deuda externa, reducimos el empleo y el consumo, que es lo que está pasando ahora”, explica.

Al frente de una estación de servicio de GNC y con una empresa constructora, el ex dirigente libertario asegura que el costo de la energía se incrementó entre 700 y 1000 por ciento, que hay un dólar planchado, que el parate absoluto de la obra pública a nivel nacional es una tragedia y que no espera que tener un espacio dentro de LLA. Incluso, no descarta incorporarse a las filas del intendente Martínez.

Martínez, que pocos días atrás fue tomado como ejemplo por parte de Macri para graficar cómo gestiona el PRO, tiene la tarea de repetir los resultados de 2021 para sostener el equilibrio en el Concejo Deliberante. De los veinte concejales, hoy cuenta con diez propios y sumó una banca libertaria que se apartó del team violeta. Pero este año debe renovar siete lugares con su lista propia.

Ahí es donde el peronismo espera que se quiebre el orden hegemónico con el que cuenta el mandamás que transita su tercer mandato tras su triunfo en 2023. Nicolás Cabrera, concejal de Unión por la Patria, remarca a este diario que, a pesar de la victoria del PRO en los últimos comicios, por primera vez Martínez perdió tres de las doce delegaciones que tiene el distrito en pueblos rurales.

La mejoría de estos números no fueron sinónimo de una excelente performance de UxP en 2023. Terminó tercera, detrás de Cejas que superó a Alejandro Masagué por 200 votos. Pero estiman que el escenario se modificó. Analizan que la falta de acuerdo entre el PRO y LLA acrecienta las chances de diversificar la composición del HCD y poder reducir el margen de acción que tiene Martínez, cuya última acción política fue transformar a Pergamino en un “municipio gerente”.

¿Y Espert? “En el microclima de la política lo conocen, pero acá le preguntás a mi mamá y capaz no sabe que es de Pergamino, lo mismo los vecinos, y ni siquiera viene al local de La Libertad Avanza”, señala Cabrera. Si bien es propietario de un campo en la localidad y con sus familiares viviendo allí, existe un desconocimiento de su figura política, sostiene el representante de La Cámpora. Esto, revela, se ve en los resultados electorales del “profesor”, como lo llama Milei.

En 2019, cuando fue candidato a presidente, Espert cosechó poco más de 2 mil votos en las PASO pero apenas superó los 1.100 en las generales con el frente Despertar. Para 2021, y con el sello Avanza Libertad, el actual presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados de la Nación, alcanzó las 4.500 adhesiones, lejos de las más de 32 mil del PRO y las 14.300 del ex Frente de Todos.

Cejas, por su parte, aclara que no habló con el diputado nacional durante el año pasado. Sabe que trabaja en sintonía con el bloque de LLA en el HCD, pero que desconoce “los intereses que defiende Espert”. “Lamentablemente, hay poca gente de palabra en la política y hoy todo es un cambalache importante en el pensamiento político, basta con ver lo que hace Lilia Lemoine”, apunta.

“No le alcanza”

Según trascendió en las últimas horas, el 22 de abril será el acto de lanzamiento de Espert como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. La sede elegida es La Plata, con la participación de Karina Milei y del titular del partido libertario a nivel provincial, Sebastián Pareja. Se espera la presencia de Javier Milei, pero aún no se confirmó.

“Tuve contacto con Espert, lo conocí hace seis años cuando hizo su campaña a presidente y llevó como candidata a concejala a María Eugenia Villata”, recuerda Cejas. Para 2023, Villata fue parte de la lista bullrichista de Juntos por el Cambio en Pergamino y enfrentó al larretismo que militó Espert.

Desde su lectura, Cejas advierte que ya no hay un escenario de tercios como el que dividió al electorado en octubre de 2023. “Hoy hay una gran cantidad de votantes del peronismo y otra parte que fluctúa como antítesis”, sostiene. Ve en Espert a un “buen candidato a gobernador en el futuro, pero no le alcanza, a lo sumo tendrá entre un 25 y 30 de apoyo, concentrando el voto de LLA y el voto duro de JxC que encabezó Bullrich, pero no creo que le alcance para destronar a Kicillof”.

Respecto a la gestión de Martínez en el municipio, el ex candidato a intendente libertario asegura que es “buena”. Aunque manifiesta su distancia que faltan redes de agua y cloacas, por ejemplo, mientras que una de las últimas decisiones de la gestión amarilla fue comenzar la construcción de un microestadio “que no sabemos cuánto costará”. “Pergamino necesita la obra que no se ve, porque vas a tener un estadio para mirar handball y vóley pero cuando abras la canilla del baño no va a salir agua”, asegura.

En esta línea de pensamiento, defiende la obra pública. Lamenta los recursos que se dilapidan con el abandono de estructuras a la intemperie que no se van a recuperar, como la circunvalación de Bahía Blanca.

Al hablar de la ciudad que viene de atravesar una tragedia sin precedentes tras una inundación, Cejas repara en que Espert no hizo bien en viajar a tomarse una foto en pleno caos. “A lo mejor, fue desafortunada su visita, lo hizo como pre candidato a gobernador y la gente estaba con los ánimos caldeados y fue a mirar que pasaba y no a llevar ayuda”, subraya.

Sobre la ordenanza que motivó múltiples discusiones y conflictos durante 2024 y que “refundó” a Pergamino como un “municipio gerente”, el empresario PyME, como él se define, no comulga con la idea de Martínez de ceder la administración de los servicios básicos de los vecinos y considera que la Municipalidad “tiene que hacerse cargo, eso se logra con inversión y capacitación, y no lo tiene que administrar un privado”.

Más impuestos, menos obras

Cabrera de UxP señala que, según las últimas mediciones que realizó el espacio, el acompañamiento a la gestión de Martínez decayó. “Hay un pedido de renovación, teniendo en cuenta que ya van diez años de gestión”, apunta.

Coincide con Cejas en la problemática que vive el distrito con respecto al agua potable. “Durante el verano no hubo presión de agua ni en el centro de la ciudad, donde está más firme el electorado de Martínez, y eso generó un revuelo que va desgastando”, sostiene.

Cabrera advierte que el municipio actúa de modo libertario para recortar servicios públicos, pero después declara a favor del financiamiento de las universidades públicas. “Señalan que no hay recursos, pero cerraron un centro de salud”, indica.

En relación a las finanzas municipales, el edil peronista asegura que la Municipalidad “recauda muy bien”. Explica que el presupuesto para 2025 es de 56 mil millones de pesos, el doble que en 2024, y 7 mil millones están presupuestados para el polideportivo. “Nos cierra el CAP, reduce los horarios de atención, hoy tenemos un 40 por ciento más de atención en los hospitales por aumento de prepagas y con la excusa de falta de plata dejan a los jubilados sin atender y sin medicamentos”, detalla.

Con respecto al futuro del peronismo, Cabrera cuenta que, entre otras tareas, hay un trabajo de recomposición de las relaciones con el sector rural. Así, en la elección de 2023, donde también se eligen los representantes de las delegaciones municipales en cada pueblo rural, UxP ganó en tres de doce y, por primera vez desde 2015, Martínez no cuenta con una hegemonía.

“Ganamos en Acevedo, un bastión del intendente, de donde es nacida la presidenta del Concejo Deliberante, y también en El Socorro y en Rancagua, que son pueblos donde estrechamos relaciones con los productores que piden seguridad y caminos rurales, no propiamente con las organizaciones del campo que son más cercanas ideológicamente al municipio”, narra Cabrera.