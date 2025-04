¿Quién es ese hombre? Ese que se llama Juan Gutiérrez y que nació en Corrientes en 1953. Ese que decidió escaparse de su conservadora provincia y probar suerte en Río de Janeiro, San Francisco y Buenos Aires. Ese que se atrevió a ser marica y artista al mismo tiempo. ¿Quién era ese adolescente? Un obsesionado con el sexo y los cuerpos. Ese que dibujaba con miedo el erotismo que le negaba su pueblo, un adolescente obligado a quemar cada dibujo por temor a la reprimenda de sus padres. Dicen que es un hombre, un arquitecto, un vidrierista, un diseñador de vestuario, un profesional de la cartapesta y un experto en acercarse y alejarse.





El artista correntino encontró su camino en los viajes a diferentes partes del mundo, en su trabajo como voluntario en hospitales de San Francisco durante la crisis del sida, en las ilustraciones que realizó para la antología de Arte Porno del emblemático Movimiento de Arte Pornô de Río de Janeiro, en el encuentro con la cultura migrante en Estados Unidos y en el arte como vehículo para sublimar momentos dolorosos.

En la actualidad presenta Ese chico otra vez. Juan Gutiérrez del 80 al 2000, su primera exposición individual en Buenos Aires, en la galería Hipopoety y que cuenta con curaduría de Agustina Wetzel, Manuela Vecino y Fede Fischer. En conversación con Soy, el artista, junto a le curador Agustina Wetzel, nos relata su recorrido de vida y sus expectativas para con la muestra.

¿Cómo fue que te convertiste en artista?

Juan Gutiérrez: Yo nací artista. De chiquito dibujaba mucho. Hay una anécdota de cuando tenía cinco años: había encontrado unas pinturas y pinté una casita con un arbolito en la pared de casa, me ligué una buena paliza. No pinté más la pared, pero seguí dibujando mucho inspirado en la figura femenina. De chico me iba a la casa de mis primas y me ponía sus ropas, me encantaban esas polleras anchas que me hacían girar tanto. Y por supuesto que cuando me empezaron a reprimir en mi casa, en algún lado yo tenía que volcar esa inclinación, entonces empecé a ponerlo en los dibujos.

¿De qué tratan los dibujos?

JG: Soy muy visceral, no pienso o trato de no definir. Vuelco todo lo que está adentro mío y después me pongo a analizar lo que hago. No busco hacer arte de consumo, quiero volcar mi espíritu afuera, lo que me sale en momentos de alegría, de tristeza, o de emoción.

Agustina Wetzel: Viendo tu obra desde estos dibujos que vos quemabas de chico, hasta, en adelante, puede decirse que hay una insistencia con las corporalidades, en los cuerpos y las situaciones homoeróticas.





¿Los quemabas?

JG: En la adolescencia dibujaba mucho contenido erotico, entonces empecé a sentir que estaba transgrediendo y haciendo algo que no debería hacer. Quemé varios porque pensaba que si los veían iban a descubrir que yo era un “pervertido”. Eran todos dibujitos de cuadernos, cosas fáciles de desaparecer. Todos mis ratones estaban ahí.

¿Cómo fue salir del closet?

JG: Yo me asumí en Brasil, a los 27 años. Medio tarde, pero es así: pasé de ser un nene maricón a ser una adolescente reprimido y homofóbico. Cuando empiezo a tomar conciencia de que no quería ser falso e hipócrita, empecé a revisar mi vida y consumir muchas revistas de humor como Satiricón, Sex Humor, Chaupinela. Las primeras cosas que se estaban dando en Argentina para romper con la dictadura y mostrar a la homosexualidad más libre. Después, en Río de Janeiro, empecé a estudiar en la Universidad Santa Úrsula. Una conferencia sobre homosexualidad me quitó toda culpa y sensación de que yo era un tipo enfermo. Ahí empecé a adquirir un poco de orgullo de quien era y a no sentir esa vergüenza.

¿Cómo fue volver a Corrientes como marica y abrir tu propia galería de arte en 1984?

JG: Cuando vuelvo, vengo lleno de ideas y es por eso que decido abrir Eidos, una galería de arte a la que se acercaban homosexuales y yo les daba la bienvenida, ya no tenía más vergüenza de hablar ni de juntarme con ellos. Estaba todo bien. Conocía tanto de arte que tenía que compartirlo con Corrientes. Estoy muy orgulloso, reuní una cantidad de artistas importante con unas buenas muestras, diecisiete aproximadamente. La galería duró un año y medio.

AW: A todo esto, galerías en Corrientes te diría que casi, hasta el momento, no hay y no hubo. En esa época era la única.

¿Cómo fue la experiencia artística en San Francisco en los 90?

JG: Primero tuve un par de exposiciones en Sacramento, porque el estudio de abogados donde hacía mi residencia organizó una muestra de varios artistas inmigrantes. Después me mudo a San Francisco donde, tratando de ver cómo hago para vivir, me pongo a estudiar moda, no terminé el curso pero hice fashion research y estudié millinery, que es la construcción de sombrero para mujeres, también diseños en computadora. Trabajé en una fábrica de decorados para tiendas y teatro. Y ahí aprendí a trabajar con todo lo que es telgopor. Trabajé haciendo flores en el centro de diseño de San Francisco. Finalmente, me contacté con el Mission Cultural Center, porque había un argentino exiliado que trabajaba ahí, Miguel Pérez y le digo "Miguel, necesito hacerme un lugar", y me dijo "vení que te doy un espacio acá". Así empecé a dar clases de papel maché. Tuve la oportunidad de organizar exposiciones de los alumnos, participar de muestras como del Día de los Muertos, algo muy importante en California.





¿Cómo fue que decidiste crear obras en base al Día de los Muertos?

JG: Fui al fondo del Mission Cultural Center que tenía un depósito de porquerías, maderas y cajas y dije bueno, de acá tengo que sacar cosas. Corté un cartón, unas maderas y fui dándole una visión: voy a hacer todo blanco y negro. Usé fotocopias, calaveritas chiquitas, pijas de silicona. Esto me lo censuraron porque tenía pititos. ¿Cómo vas a poner en las calaveras esto? Acá vienen los chicos de la escuela a ver decían. Y entonces me mandaron a poner una cortina o lo sacaban.

AW: Era la única instalación que tenía una relación directa con el sida en una exposición colectiva.

JG: Exactamente, cuando vengo a San Francisco y veo que todos los semanarios tenían publicidades de escorts digo, estamos en plena epidemia del sida y estos hacen publicidades de sexo, qué contradicción más grande. Entonces, como tenía que hacer un homenaje a los muertos por la epidemia, empecé a recortar los avisos de escorts y hacer los marquitos de cartón simulando un altar para los muertos.

¿Cómo te impactó la crisis del sida?

JG: Me impactó muchísimo, fui voluntario en el San Francisco Foundation, que era la entidad más grande -todavía existe, pero ya no tiene ese valor, ni esa dimensión que tenía en aquella época- de asistencia en términos de sida. Yo me presenté como voluntario, hice un curso para la Hot Line, que es la asistencia telefónica en español para toda la gente que llamara en español para preguntar síntomas. Había tanto miedo que a veces la gente no se animaba a llamar o lo único que hacían era llamar anónimamente y colgar. También llegué a asistir enfermos dos o tres horas por día, ordenaba sus cosas, llevaba la ropa a la lavandería. Era muy importante hacerles compañía.

¿Cuáles son tus expectativas para tu muestra en Hipopoety?

JG: No quiero pensar porque soy un soñador y por ahí me voy al carajo con mis sueños. Me gustaría que esta muestra pueda multiplicarse en muchas otras muestras.

Agustina, ¿para qué sirve mostrar el trabajo de Juan en la actualidad?

AW: Mostrar su obra es traer al presente la posibilidad de un artista que estuvo componiendo y produciendo obra toda su vida. Considero que es una reivindicación de la memoria del arte correntino. Es un lugar merecido y vacante que Juan tiene que ocupar en la historiografía del arte regional, al menos en Corrientes. Porque es de los pocos artistas que ha creado e insistido en este lenguaje donde los cuerpos y la sexualidad tienen un lugar prioritario.

Juan, ¿cuándo sos más feliz?

JG: Expresarme siempre fue una necesidad. Es salud mental, la única manera de calmarme, poniéndola en papel y soltándose con mis manos. Es donde yo encuentro alivio. Ahí es donde consigo mi equilibrio. Si no estaría loco. Como en la adolescencia, tengo que poner esa calentura en algo porque si no, puedo enloquecer.

ESE CHICO OTRA VEZ. Juan Gutiérrez del 80 al 2000 con curaduría de Agustina Wetzel, Manuela Vecino y Fede Fischer, se puede visitar los jueves, viernes y sábados de 16 a 20 h hasta el 17 de mayo en galería Hipopoety (Viamonte 949, CABA)